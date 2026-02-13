Jest medal dla Polski na igrzyskach! Debiutant spełnił olimpijskie marzenie

Władimir Semirunnij był jedną z największych nadziei na medal olimpijski dla Polski. Warto przypomnieć, że pochodzący z Rosji panczenista w sierpniu ubiegłego roku uzyskał polskie obywatelstwo. Dzięki temu Semirunnij może wystąpić w biało-czerwonych barwach na zimowych igrzyskach olimpijskich. „Władek” od 2023 roku mieszka w Polsce.

ZIO 2026: Władimir Semirunnij z medalem olimpijskim! Wymarzony debiut

W piątkowym (tj. 13 lutego) starcie w biegu na 10 km w łyżwiarstwie szybkim Polak wygrał wyraźnie swój wyścig Holendrem Stijnem van de Buntem. Dodatkowo Polak został liderem olimpijskiej rywalizacji z bardzo solidnym czasem 12:39,08.

twitter

Jak się okazało, lepszy od Polaka tego dnia był tylko Czech Metodej Jilek. Semirunnij tym samym został wicemistrzem olimpijskim w swoim debiucie olimpijskim. Czyli to taka sama historia, jak w przypadku Kacpra Tomasiaka, srebrnego medalisty w skokach narciarskich na normalnej skoczni ZIO 2026.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Już teraz wiadomo, że wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej skoczni w Predazzo.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 24 medale – odpowiednio siedem złotych, osiem srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

Czytaj też:

Oto olimpijski rekord wszech czasów! Historia napisana na naszych oczachCzytaj też:

Koniec kariery Polki ogłoszony na igrzyskach. Przyznała to ze łzami w oczach