Polska czekała na to ponad 30 lat. Niezwykłe sceny na olimpijskiej tafli

Nie jest tajemnicą, że udział reprezentacji Polski podczas ZIO 2026 jest pod wieloma względami wyjątkowy. Biorąc pod uwagę, że 12 lat temu, w trakcie ZIO w rosyjskim Soczi (2014), w rywalizacji nie było ani jednego przedstawiciela polskiego łyżwiarstwa figurowego – teraz mowa wręcz o wysypie w tym sporcie.

ZIO 2026: Władimir Samojłow pierwszym polskim solistą od ponad 30 lat!

Niesamowitych historii związanych z taflą olimpijskiego lodu, w kontekście kadry Polski łyżwiarstwa figurowego, jest zresztą w Mediolanie więcej. Kolejnym przykładem jest piątkowy (tj. 13 lutego) występ Władimira Samojłowa w programie dowolnym.

Urodzony w Rosji, ale od 2021 roku reprezentujący Polskę łyżwiarz ukończył tę część olimpijskiej rywalizacji, jako pierwszy polski zawodnik od 34 lat. Co ciekawe, Samojłow na co dzień mieszka w Mediolanie, więc podczas ZIO 2026 jechał właściwie u siebie. Pokazał się z niezłej strony, choć z pewnością reprezentant Polski ma potencjał jeszcze na dużo, dużo więcej.

Co do samego łyżwiarstwa figurowego w polskim wydaniu na ZIO 2026, warto podkreślić już na tym etapie, kilka wyników.

Polska po raz pierwszy wzięła udział w rywalizacji drużynowej, wystawiając pełny zespół. Debiutujący na ZIO Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza ustanowili nową „życiówkę” (60,23 pkt), a para sportowa Julia Szczecinina i Michał Woźniak – nowy rekord sezonu (60,20 pkt). Katia Kurakowa i „Wowa” Samojłow również są mocnymi punktami kadry Polski.

Kurakowa to zresztą 11. zawodniczka ostatnich ZIO – w Pekinie (2022) była piąta wśród łyżwiarek z Europy. A jej występ w programie krótkim już w najbliższy wtorek (tj. 17 lutego).

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Już teraz wiadomo, że wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej skoczni w Predazzo.

Wicemistrzostwo olimpijskie dołożył również inny debiutujący na ZIO – czyli Władimir Semirunnij – w wyścigu łyżwiarzy szybkich na 10 km.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 25 medali – odpowiednio siedem złotych, dziewięć srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

