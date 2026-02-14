Walentynki według wicemistrza olimpijskiego. Zabawna reakcja Polaka na ZIO
Udostępnijdodaj Skomentuj
Zimowe Igrzyska 2026

Walentynki według wicemistrza olimpijskiego. Zabawna reakcja Polaka na ZIO

Dodano: 
Władimir Semirunnij
Władimir Semirunnij Źródło: Newspix.pl / Defodi Images
Władimir Semirunnij zdobył dla Polski srebrny medal ZIO 2026 w łyżwiarstwie szybkim. „Władek” przed kamerami zdradził, jaki ma pomysł na świętowanie walentynek.

To był świetny występ na ZIO 2026 naszego „Władka” podczas rywalizacji na 10 km łyżwiarzy szybkich. Debiutant olimpijski ostatecznie sięgnął po srebrny medal, a były całkiem realne szanse nawet na złoto. Wydaje się jednak, że wicemistrzostwo olimpijskie – to i tak kapitalny wynik w wydaniu Władimira Semirunnija.

ZIO 2026: Władimir Semirunnij zabawnie o pomyśle na walentynki w Mediolanie

Pochodzący z Rosji, ale posiadający polskie obywatelstwo od sierpnia 2025 panczenista, z uśmiechem stanął do wywiadu dzień po wielkim sukcesie. Tak się akurat składa, że w sobotę wypadły walentynki, czyli święto zakochanych.

Semirunnij może liczyć na obecność swojej ukochanej na miejscu w Mediolanie. Druga połowa dojechała do swojego ukochanego w trakcie ZIO 2026. Jak będą świętować ten szczególny dzień?

– Pójdziemy na kawę, pewnie też na siłownię (śmiech). Ja tutaj nie przyjechałem na wakacje. Każdy tutaj to rozumie, że ja dalej mam swoje dystanse i ona też. Dziękuję bardzo i kocham ją za to, że ona też to rozumie. Chyba się udało zrobić jej wejście tutaj do wioski olimpijskiej, bardzo chciałbym ją tu wprowadzić i pokazać, jak tu jest. I na pewno wieczorem pojedziemy na „pięćsetki”, a później gdzieś do restauracji. Może to nie będą aż tak szalone walentynki, ale fajnie, że w Mediolanie – przyznał z uśmiechem przed kamerami Eurosportu w sobotni poranek.

Rzeczona „pięćsetka” to dystans, na którym od 17:00 rywalizować będzie trójka Polaków: Damian Żurek, Marek Kania i Piotr Michalski. Ten pierwszy rozpatrywany jest nawet w kategoriach złota olimpijskiego.

twitter

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Już teraz wiadomo, że wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej skoczni w Predazzo.

Wicemistrzostwo olimpijskie dołożył również inny debiutujący na ZIO – czyli Władimir Semirunnij – w wyścigu łyżwiarzy szybkich na 10 km.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 25 medali – odpowiednio siedem złotych, dziewięć srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

Czytaj też:
Skoki narciarskie na igrzyskach są na medal. W Polsce już niekoniecznieCzytaj też:
Polska czekała na to ponad 30 lat. Niezwykłe sceny na olimpijskiej tafli

Opracował:
Źródło: WPROST.pl / X / @Eurosport_PL