Rewelacyjna forma Polek na igrzyskach. Świetnie wieści z olimpijskiej trasy!

Trzeba przyznać, że pochodząca z Wałbrzycha biathlonistka była o krok od wielkiego, może nawet medalowego wyniku. Podczas rywalizacji złożonej z dwóch wizyt na strzelnicy, Polka zaliczyła jedną pomyłkę.

ZIO 2026: Kamila Żuk w najlepszej dziesiątce igrzysk! Świetne wieści z biathlonu

I to właśnie ona była niezwykle istotna w kontekście walki nawet o olimpijskie podium. Żuk ostatecznie załapała się jednak do czołowej dziesiątki sprintu. Nieźle poradziła sobie również Joanna Jakieła. Druga najlepsza Polka zajęła 28. miejsce.

Pozostałe reprezentantki Polski? Natalia Sidorowicz 41., Anna Mąka 48.

Sensacyjnie zwyciężyła Norweżka Maren Kirkeeide.

twitter

Co istotne, Żuk znalazła się na punktowanym miejscu w kontekście rywalizacji ZIO. Wałbrzyszanka nie zostaje również bez szans w kontekście niedzielnego biegu pościgowego. Biathlonistki będą startować zgodnie z pozycjami zajętymi podczas sobotniego sprintu. Żuk będzie mieć nieco ponad minutę (+1,09) straty do Kirkeeide.

Ósme miejsce zawodniczki z Wałbrzycha to drugi najlepszy wynik w historii startów Polek w tej konkurencji. W 2014 roku (ZIO w Soczi) na 7. lokacie rywalizację ukończyła Weronika Nowakowska.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Już teraz wiadomo, że wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej skoczni w Predazzo.

Wicemistrzostwo olimpijskie dołożył również inny debiutujący na ZIO – czyli Władimir Semirunnij – w wyścigu łyżwiarzy szybkich na 10 km.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 25 medali – odpowiednio siedem złotych, dziewięć srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

Czytaj też:

Rosjanie zareagowali na sukces Władimira Semirunnija. Zaskakujące słowaCzytaj też:

Chaos na włoskiej kolei w trakcie igrzysk. Władze ujawniają szokujące powody