Wspaniała niespodzianka dla Polki na igrzyskach. Była ofiarą brutalnego hejtu

O skandalu związanym z atakiem na Polę Bełtowską pisaliśmy w osobnym tekście na łamach WPROST. Polka otrzymała mnóstwo wiadomości w mediach społecznościowych, odnoszących się do jej występów w trakcie ZIO 2026. Nastoletnia debiutantka nie poradziła sobie najlepiej w trakcie rywalizacji indywidualnej, ale też w mikście.

ZIO 2026: Piękny gest ws. Poli Bełtowskiej. Polka z kwiatami na skoczni

Bardzo miłą odmianą było wsparcie, które nastąpiło niedługo po tym, o czym opowiedziała Bełtowska. Skoczkini otrzymała bowiem mnóstwo pozytywnego feedbacku, a dodatkowo po jej stronie postawił się m.in. Polski Związek Narciarski, w specjalnym oświadczeniu.

To jednak nie koniec, bo miła niespodzianka czekała na Polkę w sobotę (tj. 14 lutego) przy okazji treningów na dużej skoczni w Predazzo. Bełtowska otrzymała bowiem róże od wolontariuszy ZIO 2026, którzy w ten sposób chcieli wesprzeć i podnieść na duchu reprezentantkę Polski.

– Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, to naprawdę kochane. Uwielbiam kwiaty, szczególnie różyczki. To był strzał w dziesiątkę. Powiedziano mi, że to od wszystkich wolontariuszy, którzy pracują podczas igrzysk. Zasugerowano, abym nie przejmowała się zachowaniami niektórych ludzi w sieci i robiła swoje […] To też bardzo miłe, bo na co dzień nie mam z nimi takiego kontaktu, a jednak przekazują mi miłe słowa, gdy się mijamy. To naprawdę fajne, że można na siebie liczyć – powiedziała Bełtowska w rozmowie dla skijumping.pl.

W niedzielę (tj. 15 lutego) konkurs ZIO 2026 skoczkiń na dużej skoczni w Predazzo. Początek o godzinie 18:45.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Już teraz wiadomo, że wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej skoczni w Predazzo.

Wicemistrzostwo olimpijskie dołożył również inny debiutujący na ZIO – czyli Władimir Semirunnij – w wyścigu łyżwiarzy szybkich na 10 km.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie po 25 medali – odpowiednio siedem złotych, dziewięć srebrnych i dziewięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

