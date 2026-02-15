Oto sekret sukcesu Kacpra Tomasiaka. Głos zabrał sam mistrz olimpijski

Skoki narciarskie przeżywały w ostatnich latach w Polsce trudne chwile. Przed rozpoczęciem ZIO 2026 nie łatwo było o optymizm w kontekście startów reprezentacji Polski. A jednak Kacper Tomasiak zdobył dwa medale, wyrównując tym samym np. wynik osiągnięty przez Adama Małysza podczas ZIO 2002 w Salt Lake City.

ZIO 2026: Domen Prevc ocenił talent Kacpra Tomasiaka. Ważne słowa

Mającym 19 lat Polakiem zachwycają się nie tylko polskie, ale też zagraniczne media, eksperci czy kibice. Nie ma co ukrywać, Tomasiak sprawił ogromną niespodziankę, wytrzymując sporą presję, jaka spoczywała na nim właściwie od początku sezonu 2025/26. Właśnie w roli debiutanta został on bowiem liderem reprezentacji Polski.

Postawę Polaka na ZIO 2026 ocenił Domen Prevc. Człowiek, który jest zdecydowanie najlepszy w obecnej kampanii Pucharu Świata. A w sobotni (tj. 14 lutego) wieczór zdobył złoto ZIO 2026 na dużej skoczni. W Predazzo Prevc triumfował też w barwach Słowenii w konkursie mikstów. Wielki mistrz docenił jednak postawę Tomasiaka.

– Kacper to zawodnik, po którym widać, że wkłada ogrom pracy w to, co robi. Podobało mi się też, że po zdobyciu pierwszego medalu świadomie odciął się od mediów społecznościowych. Świetnie rozumiem, jak trudne potrafi być mierzenie się z tym, co można tam znaleźć […] Mam wrażenie, że Kacper dysponuje nowoczesną, bardziej zaawansowaną techniką skoki niż inni polscy zawodnicy. Czuję, że jego najlepsze momenty są jeszcze przed nim. Jego przyszłość zapowiada się naprawdę obiecująco – ocenił polskiego, dwukrotnego medalistę, mistrz ze Słowenii.

Warto dodać, że Tomasiaka będzie można zobaczyć jeszcze podczas rywalizacji na ZIO 2026. Na poniedziałek (tj. 16 lutego) zaplanowano bowiem rywalizację duetów. Niewykluczone, że podwójny medalista wystartuje w duecie z Pawłem Wąskiem. W rezerwie pozostanie za to najpewniej Kamil Stoch.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Już teraz wiadomo, że wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej oraz brązowy na dużej skoczni w Predazzo.

Wicemistrzostwo olimpijskie dołożył również inny debiutujący na ZIO – czyli Władimir Semirunnij – w wyścigu łyżwiarzy szybkich na 10 km.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie 26 medali – odpowiednio siedem złotych, dziewięć srebrnych i dziesieć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

