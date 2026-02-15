Tak wygląda król igrzysk olimpijskich! Tego nie dokonał nikt na świecie

O fenomenie norweskiego giganta pisaliśmy już kilka dni temu na łamach WPROST. Johannes Hoesflot Klaebo wyrównywał wówczas rekord wszech czasów w liczbie zdobytych złotych medali ZIO. Norweg wygrywał właśnie swój trzeci tytuł w trwającej na Półwyspie Apenińskim imprezie.

ZIO 2026: Johannes Hoesflot Klaebo jest królem igrzysk. Co za rekord Norwega!

Mający 29 lat (trzydziestkę skończy w październiku b.r.) biegacz narciarski nie zamierza się zatrzymywać. Norweg w niedzielę zwyciężył wraz z kolegami rywalizację sztafetową. Trzeba przyznać, że Norwegowie pokazali niezwykłą moc, zdecydowanie wskazując konkurentom, kto tego dnia był zdecydowanie najlepszym zespołem.

Klaebo zdobył za to swój dziewiąty złoty medal olimpijski. Tym samym wyprzedził w klasyfikacji wszech czasów rodaczkę Marit Bjoergen, biathlonistę Ole Einar Bjoerndalen i biegacza Bjoerna Daehliego. Cały tercet – a właściwie kwartet – wliczając Klaebo, miał po osiem mistrzostw olimpijskich na koncie. Od niedzieli 15 lutego 2026 roku – król jest tylko jeden.

Co ciekawe Klaebo ma jeszcze srebrny i brązowy medal ZIO w swoim dorobku, czyli łącznie 11 na koncie. A to jeszcze nie koniec, bo Norweg będzie startował jeszcze w dwóch konkurencjach w trakcie zmagań we Włoszech. Może się zatem okazać, że tylko na jednych ZIO Klaebo zdobędzie sześć złotych(!) medali, co byłoby gigantycznym osiągnięciem.

Spoglądając na formę samego zainteresowanego – taki scenariusz wydaje się być... więcej niż realny.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Już teraz wiadomo, że wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej oraz brązowy na dużej skoczni w Predazzo.

Wicemistrzostwo olimpijskie dołożył również inny debiutujący na ZIO – czyli Władimir Semirunnij – w wyścigu łyżwiarzy szybkich na 10 km.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie 26 medali – odpowiednio siedem złotych, dziewięć srebrnych i dziesieć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

