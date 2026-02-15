Szokujące wyznanie polskiej olimpijki na igrzyskach! „Wolałam to niż cierpieć”

Najlepszą z Polek startujących na dystansie 500 metrów była, zgodnie z przewidywaniami przez ZIO 2026, Kaja Ziomek-Nogal. Polka po swoim starcie była czwarta, a ostatecznie zakończyła rywalizację na szóstej pozycji. Tym samym odnotowując najlepszy występ w karierze, biorąc pod uwagę tylko te olimpijskie.

ZIO 2026: Szokujące słowa Andżeliki Wójcik. Olimpijka zostawiona sama sobie?

Drugą z najlepszych Polek na 500 metrów była Andżelika Wójcik. Pochodząca z dolnośląskiego Lubina zawodniczka zajęła ostatecznie 11. miejsce. Po swoim starcie na ZIO 2026 udzieliła gorzkiego, szczerego wywiadu.

Trzeba przyznać, że olimpijka ujawniła dosyć szokujące szczegóły swoich przygotowań. Reprezentantka, która wystąpiła na olimpijskiej imprezie miała przygotowywać się w pojedynkę, bez trenera.

– Na ten rok olimpijski zostałam bez opieki, bez przygotowań trenera […] Jest mi przykro, że zostało to pozostawione samej mnie, że tak powiem. Musiała się sobą zaopiekować. Co prawda. Wolałam to niż cierpieć, po prostu – powiedziała Wójcik w rozmowie po swoim starcie z Piotrem Karpińskim z Eurosportu.

Co do klubowej przynależności, Wójcik – przynajmniej teoretycznie – jest zawodniczką MKS Cuprum Lubin. Jak jednak usłyszeliśmy w rozmowie już na ZIO 2026, panczenistka summa summarum musiała sobie radzić sama.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Już teraz wiadomo, że wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej oraz brązowy na dużej skoczni w Predazzo.

Wicemistrzostwo olimpijskie dołożył również inny debiutujący na ZIO – czyli Władimir Semirunnij – w wyścigu łyżwiarzy szybkich na 10 km.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie 26 medali – odpowiednio siedem złotych, dziewięć srebrnych i dziesięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

