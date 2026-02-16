Tego na igrzyskach jeszcze nie było! Puściły mu nerwy i zszedł z trasy

W kontekście rywalizacji w slalomie mężczyzn, dla kibiców reprezentacji Polski emocje zakończyły się już... po pierwszym zjeździe. Niestety, jak informowaliśmy na łamach WPROST, swojego występu nie ukończył Michał Jasiczek. Udział Polaka na olimpijskiej trasie trwał zaledwie 23 sekundy. Trzeba jednak oddać, że warunki było mocno wymagające, a rywalizacji nie ukończyła ponad połowa zgłoszonych na starcie ZIO 2026.

ZIO 2026: Niesamowite obrazki na igrzyskach. Lider wściekł się i zszedł z trasy!

Nie ulega wątpliwości, że na ustach całego alpejskiego świata jest jednak sytuacja, która przytrafiła się reprezentantowi Norwegii. Atle Lie McGrath był liderem na półmetku rywalizacji w slalomie i wydawało się, że sięgnie po złoto olimpijskie w Italii. Tak się jednak nie stało, bo norweski olimpijczyk w trakcie drugiego przejazdu złamał jedną z tyczek.

McGrath tym samym wypisał się z walki o cokolwiek na ZIO 2026. Świadomy swojego jakże kosztownego błędu Norweg wściekł się, nie mogąc wprost uwierzyć w to, co się wydarzyło. Najpierw z wściekłością odrzucił swoje kijki, a następnie zszedł z trasy, odchodząc gdzieś – wgłąb wysokiego śniegu – ostatecznie kładąc się na białym puchu i... schładzając nieco swoje emocje.

Mistrzem olimpijskim w slalomie został za to Szwajcar Loic Meillard.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Już teraz wiadomo, że wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej oraz brązowy na dużej skoczni w Predazzo.

Wicemistrzostwo olimpijskie dołożył również inny debiutujący na ZIO – czyli Władimir Semirunnij – w wyścigu łyżwiarzy szybkich na 10 km.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie 26 medali – odpowiednio siedem złotych, dziewięć srebrnych i dziesięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

