Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek ze srebrem. Tyle dostaną za medale olimpijskie

Konkurs duetów podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Predazzo miał sensacyjny przebieg. Polscy skoczkowie po dwóch seriach zajmowali medalową pozycję. Wszystko zmieniła trzecia seria, która odbywała się w trudnych warunkach pogodowych.

ZIO 2026. Tomasiak i Wąsek z medalami olimpijskimi!

Po ostatnim skoku Kacpra Tomasiaka wydawało się, że biało-czerwoni mogą się pożegnać z myślą o miejscu na podium. Jak się jednak okazało, FIS postanowił anulować ostatnią serię. Dzięki temu Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak mogą się cieszyć srebrnym medalem i tytułem wicemistrzów olimpijskich.

– Myślałem, że to się może uda, że odwołają. Jechałem 3 km na godz. wolniej od reszty. Z tego nie dało się skoczyć – mówił Kacper Tomasiak po zakończeniu rywalizacji w Predazzo. – Niesamowite. To do mnie nie dotarło. Nie wierzę, że to się tak rozstrzygnęło. Po tym ciężkim sezonie, który tyle razy mnie załamał na skoczni. To ogromny sukces – dodawał Paweł Wąsek.

Ile Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek dostaną za medale?

Srebrny medal w konkursie duetów wiąże się dla obu skoczków z nagrodą w wysokości 400 tys. zł. Połowę tej kwoty otrzymają w gotówce, a drugą część w tokenach.

Ponadto, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek dostaną obraz, voucher na wakacje i biżuterię o wartości do 2 tys. zł. Premię dla medalistów olimpijskich przygotowało także Ministerstwo Sportu i Turystyki. Sportowcy otrzymają od resortu jednorazowe nagrody w wysokości ponad 78 tys. zł.

Ponadto, Kacper Tomasiak za zdobycie brązowego medalu w konkursie na dużej skoczni otrzyma od Polskiego Komitetu Olimpijskiego 450 tys. zł. Na tę kwotę składa się 300 tys. zł w gotówce oraz 150 tys. zł w tokenach. To jednak nie wszystko – PKOl przekaże zawodnikowi również obraz, voucher wakacyjny oraz biżuterię.

Dodatkową premię przewidziało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Za brąz 19-letni skoczek dostanie jednorazową nagrodę w wysokości ponad 61 tys. zł.

Oprócz tego PKOl przyzna 19-latkowi 600 tys. zł – 400 tys. zł w gotówce i 200 tys. zł w tokenach za tytuł wicemistrza olimpijskiego w konkursie skoków na skoczni normalnej. Resort sportu wypłaci natomiast ponad 78 tys. zł premii.

Zdobyte medale zapewniły Tomasiakowi także dwuletnie stypendium. Przez 24 miesiące będzie mógł otrzymywać maksymalnie nieco ponad 15 tys. zł miesięcznie.

