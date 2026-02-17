Polski uśmiech na igrzyskach olimpijskich! To było jak spełnienie marzeń

O tym, jak radzi sobie polska reprezentacja w łyżwiarstwie figurowym na ZIO 2026, informowaliśmy szerze w osobnym tekście na łamach WPROST. Fakty są takie, że przetarcie szlaku olimpijskiego będzie tylko procentować na przyszłość.

Takim przykładem może być para sportowa – Julia Szczecinina i Michał Woźniak.

ZIO 2026: Świetny występ w łyżwiarstwie figurowym. Polska para zrobiła show!

Występ tego duetu mógł umknąć niektórym kibicom śledzącym zmagania olimpijskie. Tak się bowiem złożyło, że miał on miejsce niemal w tym samym momencie, w którym polscy skoczkowie skutecznie walczyli o medal w konkursie duetów.

Nie umniejsza to jednak dokonań nasze pary sportowej. Szczecinina i Woźniak to debiutanci olimpijscy. Urodzona w Rosji reprezentantka Polski ma obywatelstwo od 2025 roku, obecnie będąc zawodniczką UKŁ Spin Katowice. W tym samym klubie funkcjonuje Woźniak, zresztą pochodzący ze śląskiej stolicy. Ze Szczecininą w parze występuje od 2023 roku.

Polska para sportowa poprawiła już rekord życiowy w niedzielnym programie krótkim. Jeszcze lepiej było jednak w poniedziałkowy wieczór. Program dowolny okazał się być popisowy w wykonaniu Szczecininy i Woźniaka, dzięki czemu awansowali w łącznej klasyfikacji z 15. na 13. miejsce.

Po zakończonym, poniedziałkowym występie, Szczecinina nie ukrywała wzruszenia. Oboje usiedli zresztą na tafli lodu, ciesząc się wspólnie z publicznością z osiągniętego, życiowego sukcesu.

Po złoto sięgnęła japońska para Riku Miura i Ryuichi Kihara.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej oraz brązowy na dużej skoczni w Predazzo. Dodatkowo skoczkowie dołożyli również drugie miejsce na podium podczas rywalizacji duetów. W duecie obok Tomasiaka wystąpił Paweł Wąsek.

Wicemistrzostwo olimpijskie zdobył również inny debiutujący na ZIO – czyli Władimir Semirunnij – w wyścigu łyżwiarzy szybkich na 10 km.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie 27 medali – odpowiednio siedem złotych, dziesięć srebrnych i dziesięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

