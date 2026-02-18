Hit internetu prosto z olimpijskich tras. „Pies na medal” zakasował igrzyska!

To zabawnego zdarzenia doszło w zupełnie nieoczekiwanym momencie. W środę (tj. 18 lutego) w biegach narciarskich trwa wyjątkowo efektowna rywalizacja sprintów, tym razem sztafetowa. Dzień rozpoczął się od eliminacji, w których zarówno wśród pań, jak i panów – do finałów zakwalifikowały się zespoły reprezentacji Polski.

Bohaterem przedpołudnia na trasach biegowych ZIO 2026 został jednak kto inny. Niespodziewanie linię mety przebiegł bowiem... pies, który akurat pojawił się w miejscu, w którym trwała rywalizacja olimpijska. Licznie zgromadzona publiczność owacyjnie przywitała czworonoga, który najpierw znalazł się na ostatniej prostej przed metą, a następnie pobiegł w jej kierunku – wyłapany nawet przez fotofinisz.

Niespodziewany olimpijczyk, nazwany żartobliwie „psem na medal” bardzo szybko stał się hitem internetu, zwłaszcza w przestrzeni mediów społecznościowych. Wilczak czechosłowacki, łudząco podobny właśnie do wilka, na mecie został odpowiednio zabezpieczony oraz zaopiekowany (był spokojny), aby mógł wrócić do swojego właściciela.

twitter

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej oraz brązowy na dużej skoczni w Predazzo. Dodatkowo skoczkowie dołożyli również drugie miejsce na podium podczas rywalizacji duetów. W duecie obok Tomasiaka wystąpił Paweł Wąsek.

Wicemistrzostwo olimpijskie zdobył również inny debiutujący na ZIO – czyli Władimir Semirunnij – w wyścigu łyżwiarzy szybkich na 10 km.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie 27 medali – odpowiednio siedem złotych, dziesięć srebrnych i dziesięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

Czytaj też:

Rekordowy wynik Polki na igrzyskach! Jej występ wzbudził mnóstwo emocjiCzytaj też:

Kamil Stoch pożegnał się z podniesionym czołem. Mistrz pomógł drużynie na igrzyskach