Dawid Kubacki szczerze Kacprze Tomasiaku. Takiej twarzy medalisty ZIO nie znaliśmy!

Bohater reprezentacji Polski, ale też jeden z najbardziej nieoczekiwanych wygranych – w skali całych ZIO 2026. Tak można śmiało pisać i mówić o Kacprze Tomasiaku. Mający 19 lat skoczek narciarski w swoim debiucie na igrzyskach zdobył trzy medale olimpijskie. Coś, czego dotychczas nie osiągnął żaden olimpijczyk z Polski.

A tylko trzy olimpijki, wliczając wszystkie(!) igrzyska zimowe oraz letnie.

ZIO 2026: Kubacki o Tomasiaku: Niby taki cichy jest, a potrafi „dowalić”

A jaki jest na co dzień młody lider reprezentacji Polski i największa nadzieja od czasów Adama Małysza i Kamila Stocha? Nieco kulis zdradził Dawid Kubacki, który we włoskim Predazzo pojawił się, jako jeden z ekspertów. Choć nadal jest czynnym skoczkiem, ale nie znalazł miejsca w trzyosobowej drużynie powołanej przez trenera Macieja Maciusiaka.

– Kacper sobie już tak „zbierał” od początku sezonu. Niby taki cichy jest, a potrafi „dowalić”. Już nie pamiętam, gdzie to dokładnie było, chyba w Kuusamo. Siedzimy w budzie i mówimy sobie: No, tośmy tych punktów nazbierali. Bo nie poszło wtedy tak, jak trzeba. A Kacper: A ja mam! To taka jedna sytuacja, było ich więcej, nie będę tu wszystkiego przytaczał. Ale on potrafi tak czasami „dowalić” (śmiech) – przyznał Kubacki w nagraniu Eurosportu prosto z Półwyspu Apenińskiego.

Czyżby Tomasiak był zatem „cichą wodą” w drużynie? Tego wykluczyć nie można. Młody chłopak będzie sobie z pewnością musiał poradzić z ogromnym ciężarem sukcesu – o czym pisaliśmy w osobnym tekście na łamach WPROST.

Przypomnijmy, że Tomasiak zdobył na ZIO 2026: srebro na normalnej skoczni, brąz na dużym obiekcie w Predazzo oraz wicemistrzostwo olimpijskie w duecie z Pawłem Wąskiem.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie 27 medali – odpowiednio siedem złotych, dziesięć srebrnych i dziesięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

