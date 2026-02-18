Władimir Semirunnij rusza po więcej! Polska gwiazda w grze o medale igrzysk

Władimir Semirunnij sięgnął po wicemistrzostwo olimpijskie na dystansie 10 000 metrów w łyżwiarstwie szybkim. Pochodzący z Rosji, ale reprezentujący Polskę panczenista – był jednym z faworytów do podium na igrzyskach. „Władek” potwierdził jednak swoje ogromne możliwości i charakter do uprawiania sportu na najwyższym poziomie.

ZIO 2026: Władimir Semirunnij walczy o kolejne medale. Oto kalendarz startów!

Choć 10 km jest koronnym dystansem Semirunnija, panczenista ma potencjał do walki o kolejne medale olimpijskie. Wiedzą to również w reprezentacji Polski, dlatego „Władek” pojawi się jeszcze na torze olimpijskim ZIO 2026.

Semirunnij stanie na starcie rywalizacji na dystansie 1500 metrów. To było planowane już przed startem włoskiej imprezy. Dodatkowo jednak „Władek” ma powalczyć jeszcze w tzw. biegu masowym. W tym drugim przypadku na trasie pojawi się także Natalia Czerwonka, najbardziej doświadczona z panczenistek – chorąża reprezentacji podczas ceremonii otwarcia ZIO 2026 w Mediolanie.

Kiedy dokładnie będzie można oglądać jego kolejne starty?

Rywalizacja na 1500 metrów panczenistów wystartuje w czwartek (tj. 19 lutego) od godziny 16:30.

Bieg masowy zaplanowano za to na sobotę (tj. 21 lutego). Od g. 15:00 ruszają półfinały mężczyzn (Semirunnij), a 15:50 panie (Czerwonka).

O starcie rzeczonej, polskiej dwójki, mówi się nieoficjalnie od dłuższego czasu. Wydaje się, że te wieści po prostu potwierdzą się już w trakcie ZIO 2026.

Pełen terminarz startów końcówki ZIO 2026 dostępny jest w tym miejscu.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej oraz brązowy na dużej skoczni w Predazzo. Dodatkowo skoczkowie dołożyli również drugie miejsce na podium podczas rywalizacji duetów. W duecie obok Tomasiaka wystąpił Paweł Wąsek.

Wicemistrzostwo olimpijskie zdobył również inny debiutujący na ZIO – czyli Władimir Semirunnij – w wyścigu łyżwiarzy szybkich na 10 km.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie 27 medali – odpowiednio siedem złotych, dziesięć srebrnych i dziesięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

