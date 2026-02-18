Polska sztafeta z najlepszym wynikiem w historii! Świetne wieści z olimpijskiej trasy

Spoglądając na historię startów reprezentacji Polski na ZIO, polski biathlon może pochwalić się jednym medalem. Srebro w 2006 roku w Turynie zdobył Tomasz Sikora – w biegu masowym na 15 km.

Obecnie mamy raczej młodą drużynę, zwłaszcza męską, więc trudno w ciemno zakładać walkę o medalowe pozycje. Ale podczas rywalizacji na ZIO 2026 dużą nadzieję dały biathlonistki, swoimi indywidualnymi startami w biegu pościgowym.

ZIO 2026: Reprezentacja Polski w biathlonie w czołówce! Świetny start Polek

Panie wystartowały w środę (tj. 18 lutego) w sztafecie 4x6 km w składzie: Anna Mąka, Kamila Żuk, Joanna Jakieła i Natalia Sidorowicz. Najlepiej spośród Polek zaprezentowała się druga z wymienionych. Żuk we Włoszech indywidualnie w sprincie olimpijskim była zresztą na ósmej pozycji, więc biathlonistka pochodząca z Wałbrzycha – potwierdziła swoją klasę.

Co ciekawe, przed drugim strzelaniem Jakieły polska drużyna miała realne szanse nawet na zbliżenie się do miejsca medalowego. O ile złote Francuzki były poza zasięgiem, to srebrny i brązowy medal był na wyciągnięcie kilku strzałów. Niestety jednak Jakieła kiepsko poradziła sobie podczas drugiej wizyty na strzelnicy (choć bez karnej rundy).

Sidorowicz ostatecznie na trasie zdołała po ostatnim strzelaniu sięgnąć po 6. miejsce dla reprezentacji Polski. Najlepsze w historii, patrząc przez pryzmat historii startów Polek na igrzyskach olimpijskich.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej oraz brązowy na dużej skoczni w Predazzo. Dodatkowo skoczkowie dołożyli również drugie miejsce na podium podczas rywalizacji duetów. W duecie obok Tomasiaka wystąpił Paweł Wąsek.

Wicemistrzostwo olimpijskie zdobył również inny debiutujący na ZIO – czyli Władimir Semirunnij – w wyścigu łyżwiarzy szybkich na 10 km.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie 27 medali – odpowiednio siedem złotych, dziesięć srebrnych i dziesięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

Czytaj też:

Władimir Semirunnij rusza po więcej! Polska gwiazda w grze o medale igrzyskCzytaj też:

Dawid Kubacki szczerze o Kacprze Tomasiaku. Takiej twarzy medalisty ZIO nie znaliśmy!