Władimir Semirunnij długo był liderem na igrzyskach. Start „Władka” bez happy endu

Warto przypomnieć, że polskie panczeny mają piękną kartę historii na dystansie 1500 metrów panów – zapisaną przez Zbigniewa Bródkę. To właśnie w rywalizacji o tej długości Polak zdobył swój złoty medal ZIO w 2014 roku.

W przypadku startu we Włoszech jedynym reprezentantem Polski na tym dystansie był Władimir Semirunnij. Czyli człowiek, który na ZIO 2026 sięgnął już po srebrny medal na dystansie 10 km.

ZIO 2026: Władimir Semirunnij wystartował na 1500 metrów. Polak był liderem!

Wiadomo było jednak, że choć Semirunnij jest niezwykle utalentowany i ma ambicje pójścia za ciosem, konkurencja nie śpi. A panczenista urodzony w Rosji, ale jeżdżący dla Polski – jest specjalistą od dłuższych dystansów.

Jak zatem w swoim drugim olimpijskim starcie na ZIO 2026 zaprezentował się „Władek”? Zgodnie z przewidywaniami, panczenista napędzał się z okrążenia na okrążenie, w przeciwieństwie do specjalistów od krótszych dystansów. Semirunnij dojechał na metę z czasem 1:45,37. Taki przejazd dał Polakowi pozycję lidera.

twitter

Taki stan rzeczy utrzymywał się do półmetka rywalizacji. Po przerwie na czyszczenie toru, specjaliści od 1500 metrów ruszyli jednak bardzo mocno, spychając Polaka najpierw z pozycji lidera – a następnie z podium rywalizacji.

Warto dodać, że Holender Joep Wennemars obejmując prowadzenie – pobił rekord olimpijski – osiągając rewelacyjny czas 1:43,05. Holenderski panczenista wygrał swój bieg z Włochem Daniele Di Stefano (czas 1:43,41), faworytem gospodarzy. Ta dwójka zepchnęła Polaka ostatecznie na piątą pozycję.

Jeszcze większe show zrobili Holender Kjeld Nuis z Ningiem Zhongyanem z Chin. Choć pierwszy bronił tytułu mistrza olimpijskiego i rekordzisty świata, ostatecznie przegrał z Chińczykiem (ten pobił rekord olimpijski).

Jak się okazało, reprezentant Chin z czasem 1:41,98 – sięgnął po złoto. Ze srebrem zakończył za to wielki faworyt Jordan Stolz. Amerykanin uzyskał w swoim starcie 1:42,75. Na dziesiątym miejscu ostatecznie rywalizację zakończył Semirunnij.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

W swojej historii startów Polska na ZIO sięgnęła łącznie 27 medali – odpowiednio siedem złotych, dziesięć srebrnych i dziesięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

