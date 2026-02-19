Polka z uśmiechem w finale igrzysk olimpijskich! Wzruszający występ

Jekaterina Kurakowa to największa gwiazda polskiego zespołu w łyżwiarstwie figurowym. Mowa o zawodniczce, która w 2022 roku była na 4. miejscu podczas mistrzostw Europy.

Co więcej, podczas ZIO 2022 w Pekinie – w swoim debiucie – urodzona w Rosji, ale reprezentująca Polskę (od 2019 roku), zajęła 11. miejsce. Będąc piątą Europejką w klasyfikacji generalnej konkursu solistek.

Warto dodać, że za swój program krótki Kurakowa otrzymała 60,14 pkt. To był dla łyżwiarki zdecydowanie najlepszy wynik w sezonie.

ZIO 2026: Katia Kurakowa z udanym występem. Polka pojechała w finale

W czwartkowym, finałowym programie dowolnym, Kurakowa dostała ocenę 113,23 pkt – co dało jej drugie miejsce tuż po swoim występie.

Na półmetku reprezentantka Polski była na 19. pozycji.

Katia, bądź nawet „Kasia” Kurakowa reprezentuje Polskę od 2019 roku. Na ZIO 2022 w Pekinie skończyło się na 11. pozycji. Kurakowa była piątą zawodniczką, jeśli wliczać tylko te wywodzące się z Europy.

„Kasia” jest lubiana w świecie łyżwiarstwa figurowego. Reprezentantka Polski ma mnóstwo pozytywnej energii, a na jej twarzy bardzo często gości uśmiech.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej oraz brązowy na dużej skoczni w Predazzo. Dodatkowo skoczkowie dołożyli również drugie miejsce na podium podczas rywalizacji duetów. W duecie obok Tomasiaka wystąpił Paweł Wąsek.

Wicemistrzostwo olimpijskie zdobył również inny debiutujący na ZIO – czyli Władimir Semirunnij – w wyścigu łyżwiarzy szybkich na 10 km.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie 27 medali – odpowiednio siedem złotych, dziesięć srebrnych i dziesięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

