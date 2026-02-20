Tak kibice widzą przyszłość Kacpra Tomasiaka. Olimpijski sukces dał odpowiedź!

Kacper Tomasiak to niekwestionowana gwiazda ZIO 2026. Mający 19 lat reprezentant Polski zdobył trzy medale olimpijskie, zachwycając nie tylko polskich, ale też zagranicznych ekspertów. Co więcej, patrząc przez pryzmat historii polskiego olimpizmu, nigdy wcześniej żaden mężczyzna nie sięgnął po trzy krążki na jednych IO – niezależnie, czy mowa o zimowych, czy letnich.

Nowy lider reprezentacji Polski stanął w tym zestawieniu w jednym rzędzie z trójką multimedalistek: nieodżałowaną lekkoatletką Ireną Szewińską, pływaczką Otylią Jędrzejczak i biegaczką narciarską Justyną Kowalczyk.

ZIO 2026: Co dalej z karierą Kacpra Tomasiaka? Sondaż WPROST i nastroje kibiców

Tomasiak swoją medalową zdobycz na ZIO 2026 rozpoczął od wicemistrzostwa olimpijskiego na normalnej skoczni w Predazzo. Następnie po kilku dniach debiutant olimpijski dołożył brązowy krążek w rywalizacji na dużym obiekcie ZIO 2026. Dwa medale w konkursach indywidualnych dla Tomasiaka, który nie stanął wcześniej w karierze ani razu(!) na podium Pucharu Świata? To musiało budzić spory podziw również wśród konkurentów ze skoczni.

I ten ostatni, najbardziej dramatyczny konkurs duetów. Rywalizacja, która z pewnością przejdzie do historii ZIO i sukcesów osiąganych przez reprezentantów Polski. Tomasiak tym razem został wicemistrzem olimpijskim w zespole z Pawłem Wąskiem. Samo rozstrzygnięcie było filmowe, które po prostu trzeba było albo przeżyć w samym Predazzo, albo... obejrzeć powtórkę w telewizji, zwłaszcza końcówki rywalizacji.

Na zlecenie WPROST agencja SW Research zdała pytanie dotyczące największego wygranego Polski z ZIO 2026. Pytanie brzmiało: Jak potoczy się kariera Kacpra Tomasiaka – rewelacyjnego medalisty olimpijskiego w skokach narciarskich?

Kibice bardzo chętnie odpowiadali na pytanie związane z ZIO 2026, zwłaszcza tak pozytywną postacią, jak Tomasiak. Wyniki? Bardzo pozytywne dla samego zainteresowanego.

Aż 50,3 proc. pytanych uważa, że Tomasiak przebije legendy Adama Małysza i Kamila Stocha. Co ciekawe, drugi z wymienionych podczas rywalizacji w Predazzo sam uznał, że ten medalowy chłopak faktycznie może dokonać tej sztuki.

13,2 proc. pytanych twierdzi za to, że ZIO 2026, to był szczyt możliwości polskiego skoczka. A jeśli spojrzeć na tych największych pesymistów względem Tomasiaka, tylko 9,4 proc. uważa, że jego wielki talent zostanie w Polsce zmarnowany.

Badanie zostało zrealizowane w dniu 18 lutego 2026 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

