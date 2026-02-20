Fatalne wieści z olimpijskiej trasy. Łzy rozpaczy faworyta do medalu!

Jak informują włoskie media, na trasie miało dojść do nagłego załamania zdrowotnego po stronie Włocha. Tommaso Giacomel miał poczuć ogromny ból, prawdopodobnie mowa o żołądku, przez co wyraźnie zwolnił i musiał zejść z trasy.

To koszmarny scenariusz, biorąc pod uwagę, że Giacomel zaliczył kapitalny początek piątkowego startu. Zdrowie jest jednak najważniejsze. Według doniesień z trasy faworyt włoskich kibiców miał mieć problemy z normalnym oddychaniem – właśnie ze względu na wspomniany, niespodziewany ból. Nie było zatem mowy o żadnej normalnej rywalizacji.

Ostatecznie złoty medal w biegu ze startu wspólnego przypadł Norwegowi. Triumfował Johannes Dale-Skjevdal.

W sobotę (tj. 21 lutego) taki sam start czeka biathlonistki. W tym aż trzy Polki, które będą walczyć o swoje marzenia. Są to: Kamila Żuk, Joanna Jakieła i Natalia Sidorowicz.

Początek tego ostatniego biathlonowego akordu ZIO 2026 w sobotę (tj. 21 lutego) od godziny 14:15.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej oraz brązowy na dużej skoczni w Predazzo. Dodatkowo skoczkowie dołożyli również drugie miejsce na podium podczas rywalizacji duetów. W duecie obok Tomasiaka wystąpił Paweł Wąsek.

Wicemistrzostwo olimpijskie zdobył również inny debiutujący na ZIO – czyli Władimir Semirunnij – w wyścigu łyżwiarzy szybkich na 10 km.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie 27 medali – odpowiednio siedem złotych, dziesięć srebrnych i dziesięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

