Iga Świątek z wyjątkowym prezentem od reprezentacji Polski. Hit prosto z igrzysk!

O czym dokładnie mowa? W trakcie trwania ZIO 2026 we Włoszech łyżwiarska reprezentacja Polski – po raz pierwszy w historii – wystartowała w rywalizacji drużynowej. Nie ma co ukrywać, dużo było polskiego uśmiechu na lodowej tafli w trakcie olimpijskich dni, co z pewnością odbiło się dużym, pozytywnym echem.
ZIO 2026: Iga Świątek z prezentem olimpijskim. Pieroguszka trafi do Polki!
Co ciekawe, nie tylko wyniki sportowe były wizytówką polskiej drużyny łyżwiarskiej w trakcie ZIO 2026. Hitem okazała się bowiem Pieroguszka, czyli pluszak w kształcie pieroga. Warto dodać, że jest to maskotka autorstwa Spółdzielni Socjalnej Honolulu z Katowic. Prowadzi ona mały sklep i zajęcia rękodzielnicze dla osób z niepełnosprawnościami.
Więcej informacji można znaleźć w tym miejscu. Można również wesprzeć spółdzielnię za pośrednictwem specjalnej, olimpijskiej zrzutki, w której również tematem głównym jest Pieroguszka.
Co ciekawe, historia związana z maskotką reprezentacji Polski w łyżwiarstwie figurowym zatoczyła ta szeroki krąg, że dotarła do... legendarnego Snoop Doga. Czyli muzyka, który w trakcie ZIO 2026 przebywał na arenach olimpijskich, będąc przy okazji ambasadorem następnych igrzysk – tym razem w letnim wydaniu – w Los Angeles w 2028 roku.
Co więcej, Snoop Dog został nawet obdarowany we własną, prywatną Pieroguszkę od polskiego teamu.
To jednak nie wszystko. Wśród obdarowanych znalazła się bowiem również Iga Świątek. Polska tenisistka w trakcie ZIO 2026 przyznała, że śledzi wydarzenia olimpijskie, mocno trzymając kciuki za startujących. Na odpowiedź ze strony bardzo pozytywnej drużyny łyżwiarskiej nie trzeba było długo czekać.
Katia Kurakowa wraz z ekipą przekazali, że Świątek otrzyma swoją Pieroguszkę oraz specjalny prezent od Snoop Doga.
Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?
Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.
Wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej oraz brązowy na dużej skoczni w Predazzo. Dodatkowo skoczkowie dołożyli również drugie miejsce na podium podczas rywalizacji duetów. W duecie obok Tomasiaka wystąpił Paweł Wąsek.
Wicemistrzostwo olimpijskie zdobył również inny debiutujący na ZIO – czyli Władimir Semirunnij – w wyścigu łyżwiarzy szybkich na 10 km.
Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie 27 medali – odpowiednio siedem złotych, dziesięć srebrnych i dziesięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.
Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.