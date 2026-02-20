Historia napisana na naszych oczach! Polka pierwsza w olimpijskich dziejach

Tego osiągnięcia nie da się już powtórzyć nigdy więcej. Klaudia Adamek udowodniła, że można połączyć uprawianie sportu na najwyższym poziomie – czyli udanych kwalifikacji olimpijskich – zarówno w wydaniu letnim, jak i zimowym.

Polka, która podczas IO w Tokio (2021) wystartowała w lekkoatletycznej sztafecie 4x100 metrów, po pięciu latach wsiadła do bobsleja w trakcie ZIO w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (2026). Tworząc duet z Lindą Weiszewski.

ZIO 2026: Klaudia Adamek napisała historię! Pierwsza w dziejach polskiego olimpizmu

Warto zauważyć, że w przypadku bobslejowej rywalizacji obecność eks-lekkoatletek nie jest niczym specjalnie nowym. Co więcej, były również przypadki medalistek w letnim i zimowym wydaniu. Takie olimpijki to Amerykanka Lauryn Williams czy Niemka Alexandra Burghardt.

Co do Adamek i Weiszewski, Polki z pewnością chcą się dobrze zaprezentować w swoim debiucie na ZIO. Najlepszym wynikiem polskich bobslejów jest 13. miejsce z igrzysk w Pjongczangu (2018).

To nie jest poza zasięgiem bobslejowego duetu Polek, choć z pewnością byłby to wynik wręcz wymarzony, biorąc pod uwagę wszelkie składowe debiutu na ZIO 2026.

A sama Adamek, która w 2024 roku postawiła na bobsleje, stając się tzw. rozpychającą dwójki – pilotowanej przez Weiszewski – niezależnie od końcowego wyniku, na stałe wpisała się w dzieje polskiego olimpizmu.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej oraz brązowy na dużej skoczni w Predazzo. Dodatkowo skoczkowie dołożyli również drugie miejsce na podium podczas rywalizacji duetów. W duecie obok Tomasiaka wystąpił Paweł Wąsek.

Wicemistrzostwo olimpijskie zdobył również inny debiutujący na ZIO – czyli Władimir Semirunnij – w wyścigu łyżwiarzy szybkich na 10 km.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie 27 medali – odpowiednio siedem złotych, dziesięć srebrnych i dziesięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

