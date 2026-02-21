Koszmarny wypadek Polki na igrzyskach. Są nowe wieści prosto ze szpitala!

Przypomnijmy, że do bardzo groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w piątkowy (tj. 20 lutego) wieczór, w trakcie rywalizacji na trasie short tracku, na dystansie 1500 metrów. To nie był zresztą szczęśliwy dzień dla trójki startujących Polek.

ZIO 2026: Wypadek Kamili Sellier. Wiadomo, co ze zdrowiem reprezentantki Polski

Jako pierwsza wystartowała Natalia Maliszewska. Polka, która specjalizuje się w krótszych dystansach, dojechała na metę jako trzecia w swoim ćwierćfinale. Czas osiągnięty przez Maliszewską nie pozwolił jednak na awans do półfinału.

Tego dnia największe nadzieje można było wiązać z Gabrielą Topolską. Najmłodsza spośród Polek reprezentantka jest w światowej czołówce właśnie na dystansie 1500 metrów. Niestety, w swoim starcie na ZIO 2026 zaliczyła nieszczęśliwy upadek. Co ciekawe, podobnie było w przypadku rywalizacji na 1000 metrów.

Najgorszy scenariusz czekał jednak na Kamilę Sellier. Polka bardzo ambitnie wystartowała w swoich ćwierćfinale, naszpikowanym największymi gwiazdami short tracku. Niestety, na jednym z wirażów Sellier upadła, po bliskim kontakcie z przeciwniczką. Co gorsza, upadając, przeciwniczka z USA nieszczęśliwie zahaczyła Polkę płozą swojej łyżwy. Powtórki pokazane w trakcie transmisji ukazały koszmarny widok rozciętej twarzy Sellier, niestety, w okolicach oka.

Jeszcze w trakcie rywalizacji napływały kolejne wieści związane ze zdrowiem pochodzącej z Elbląga zawodniczki. Pierwsze wieści wskazywały na szczęście w nieszczęściu, tj. że z okiem jest wszystko w porządku.

Konrad Niedźwiedzki, szef polskiej misji olimpijskiej, zabrał głos w sobotni (tj. 21 lutego) poranek, na antenie Eurosportu.

– Kamila przeszła zabieg, w którym naruszona kość, jak wyszło na tomografii, została poskładana. I wszystko zostało oczyszczone. Dzisiaj już wstała, mocno opuchnięta. Nie za wiele spała w nocy. Natomiast dzisiaj czekają ją testy. Z tego, co przekazywał mi wczoraj szef misji medycznej, dzisiaj odbędą się m.in. testy gałki ocznej. Ale wczoraj już to oko przeszło takie wstępne, pozytywne testy i to było dla nas najważniejsze – opisał sytuację Niedźwiedzki.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej oraz brązowy na dużej skoczni w Predazzo. Dodatkowo skoczkowie dołożyli również drugie miejsce na podium podczas rywalizacji duetów. W duecie obok Tomasiaka wystąpił Paweł Wąsek.

Wicemistrzostwo olimpijskie zdobył również inny debiutujący na ZIO – czyli Władimir Semirunnij – w wyścigu łyżwiarzy szybkich na 10 km.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie 27 medali – odpowiednio siedem złotych, dziesięć srebrnych i dziesięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

