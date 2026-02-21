PKOl zdradził, kto będzie niósł polską flagę! Szczególny wybór chorążych

O decyzji w sobotnie przedpołudnie poinformował Polski Komitet Olimpijski.

Warto przypomnieć, że podczas ceremonii otwarcia te honory pełnili w reprezentacji Polski – Natalia Czerwonka i Kamil Stoch. Można zatem powiedzieć, że doszło do symbolicznej zmiany pokoleniowej. Gabriela Topolska i Władimir Semirunnij są to bowiem postaci urodzone w XXI wieku.

ZIO 2026: Gabriela Topolska i Władimir Semirunnij chorążymi na ceremonii zamknięcia

Topolska to reprezentantka w short tracku. W trackie ZIO 2026 startowała na trzech dystansach: 500, 1000 i 150 metrów. Polska zawodniczka pochodzi z Białegostoku (rocznik 2001), jest to jej debiut na igrzyskach. Polka nie miała szczęścia podczas startów na arenach w Mediolanie. Topolska upadła bowiem zarówno na 1000, jak i swoim koronnym dystansie 1500 metrów.

Dużo lepiej ZIO 2026 będzie wspominał Władimir Semirunnij. Chłopak, który urodził się w Jekaterynburgu (rocznik 2002), od 2023 roku żyje w Polsce, jasno sprzeciwiając się rosyjskiej agresji na terenach Ukrainy. Podczas imprezy w Italii zdobył wicemistrzostwo olimpijskie na 10 km. Solidnie zaprezentował się również na dystansie 1500 metrów.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie 27 medali – odpowiednio siedem złotych, dziesięć srebrnych i dziesięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport).

