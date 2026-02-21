Król jest tylko jeden! Kosmiczny wynik na igrzyskach olimpijskich

Johannes Hoesflot Klaebo zaledwie kilka dni temu wyrównywał rekord wszech czasów w liczbie zdobytych złotych medali ZIO. Norweg wygrywał właśnie swój trzeci tytuł w trwającej na Półwyspie Apenińskim imprezie, o czym informowaliśmy na łamach WPROST.

Co więcej, postanowił dołożyć następnie kolejne złoto w sztafecie, wychodząc na prowadzenie wśród zimowych mistrzyń i mistrzów. Wiadomo było jednak, że właściwie do samego końca ZIO 2026 Klaebo może jeszcze poprawiać swój dorobek, celując ostatecznie w sześć(!) złotych medali na jednej imprezie.

ZIO 2026: Johannes Hoesflot Klaebo z szóstym złotym medalem!

Klaebo wygrał na igrzyskach we Włoszech kolejno: bieg łączony 2x10 km, bieg na 10 km techniką dowolną, sprinty indywidualny i drużynowy oraz sztafetę. Na deser pozostał triumf w sobotę (tj. 21 lutego) na „królewskim” dystansie 50 km.

Mający 29 lat (trzydziestkę skończy w październiku b.r.) biegacz narciarski tym samym skompletował sześć złotych medali ZIO, a łącznie w swoim dorobku ma ich już 11. Do tego jeszcze olimpijskie srebro i brąz.

Tym samym Klaebo ostatecznie umocnił się na czele w klasyfikacji wszech czasów ZIO. W medalowej elicie wyprzedził rodaczkę Marit Bjoergen, biathlonistę Ole Einar Bjoerndalen i biegacza Bjoerna Daehliego. Cały tercet miał po osiem mistrzostw olimpijskich na koncie. Ten pułap wydawał się być trudny do osiągnięcia, a Klaebo prawie tyle samo złotych zdobył... tylko na ZIO 2026.

Warto odnotować bardzo dobry start na 50 km Dominka Burego. Jedyny Polak na starcie zajął bardzo dobre, 12. miejsce. Co jest najlepszym wynikiem w historii startów Polaków na tym dystansie na ZIO.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej oraz brązowy na dużej skoczni w Predazzo. Dodatkowo skoczkowie dołożyli również drugie miejsce na podium podczas rywalizacji duetów. W duecie obok Tomasiaka wystąpił Paweł Wąsek.

Wicemistrzostwo olimpijskie zdobył również inny debiutujący na ZIO – czyli Władimir Semirunnij – w wyścigu łyżwiarzy szybkich na 10 km.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie 27 medali – odpowiednio siedem złotych, dziesięć srebrnych i dziesięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

