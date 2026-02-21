Uśmiech na twarzy reprezentantki Polski. Głos po fatalnym wypadku na ZIO

Przypomnijmy, że do fatalnego wypadku Polki doszło podczas piątkowej rywalizacji na 1500 metrów w short tracku. Kamila Sellier upadła pod naciskiem rywalek, po czym dodatkowo została nieszczęśliwie zahaczona... płozą łyżwy reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Konsekwencje były – jak się wydawało – bardzo poważne.

ZIO 2026: Kamila Sellier z krótką informacją ze szpitala. Wymowne zdjęcie Polki

Już w piątkowy wieczór pojawiały się pierwsze sygnały związane ze zdrowiem Polki. Reprezentantka została błyskawicznie zabrana z toru do szpitala w Mediolanie. Jak przekazywał szef polskiej misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki, szczęście w nieszczęściu, zagrożenie względem oka Polki wydawało się być opanowane.

Głos zabrała również sama zawodniczka. Sellier umieściła wymowne zdjęcie w mediach społecznościowych.

"wiem, że to zdjęcie kiedyś mi przypomni, że jestem silniejsza niż mi się wydaje. dziękuję za wszystkie słowa wsparcia i daję znać, że mam się całkiem dobrze" – napisała na Instagramie reprezentantka Polski.

Wydaje się zatem, że wszystko powoli będzie wracać do normy.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Wynik Kubackiego pobił na ZIO 2026 debiutant wśród olimpijczyków – Kacper Tomasiak. Mający 19 lat ogromny talent zdobył srebrny medal w konkursie na normalnej oraz brązowy na dużej skoczni w Predazzo. Dodatkowo skoczkowie dołożyli również drugie miejsce na podium podczas rywalizacji duetów. W duecie obok Tomasiaka wystąpił Paweł Wąsek.

Wicemistrzostwo olimpijskie zdobył również inny debiutujący na ZIO – czyli Władimir Semirunnij – w wyścigu łyżwiarzy szybkich na 10 km.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie 27 medali – odpowiednio siedem złotych, dziesięć srebrnych i dziesięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

