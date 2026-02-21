Władimir Semirunnij dał z siebie wszystko. Koniec igrzysk z podniesionym czołem

Nie jest tajemnicą, że jadąc na ZIO 2026 Władimir Semirunnij miał jeden koronny dystans – na którym był jednym z pretendentów do olimpijskiego medalu. To była rywalizacja na 10 km. I rzeczywiście, „Władek” pokazał to, co miał najlepsze na swoim ulubionym dystansie. Ostatecznie Polak zdobył srebrny medal.

ZIO 2026: Władimir Semirunnij bez finału w biegu masowym. Polak walczył do końca

We Włoszech Semirunnij miał jeszcze okazję sprawdzić się na dwóch dystansach. Najpierw było to 1500 metrów, a następnie – dosyć niespodziewanie – bieg masowy. Pochodzący z Rosji, ale od 2023 roku mieszkający w Polsce panczenista zajął całkiem solidne 10. miejsce w walce na 1500 m.

Co do sobotniego (tj. 21 lutego) startu w biegu masowym, to było pewnego rodzaju szaleństwo. Sam Semirunnij przyznawał, że ostatni raz w takiej rywalizacji startował kilka lat temu. Jeśli jednak pojawiła się olimpijska szansa, „Władek” chciał z niej skorzystać.

Półfinał i zdobyty punkt podczas jednego z odcinków (bieg punktowany) to było jednak wszystko, co tego dnia wywalczył wicemistrz olimpijski. Semirunnij wyraźnie nie czuł się optymalnie w tego typu rywalizacji. Polak nie zamierzał jednak oddawać wyścigu walkowerem, dlatego też warto docenić, że rzeczywiście szarpnął podczas odcinka trasy, wpisując się na listę punktowanych.

Ostatnim akordem występu Semirunnija na ZIO 2026 będzie niedzielna (tj. 22 lutego) ceremonia zamknięcia. Jak w sobotę poinformował PKOl, „Władek” będzie chorążym reprezentacji Polski – razem z Gabrielą Topolską, zawodniczką short tracku.

Igrzyska 2026 we Włoszech. Gdzie i kiedy oglądać starty Polaków?

Reprezentacja Polski podczas rozpoczętych igrzysk złożona jest z 60 sportowców. W XXI wieku nie zdarzyło się, żeby podczas ZIO zabrakło Polki czy Polaka na olimpijskim podium. Podczas ostatnich zimowych igrzysk Polska zakończyła zmagania z jednym medalem. Brązowy krążek zdobył skoczek narciarski Dawid Kubacki, w konkursie na normalnej skoczni.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła łącznie 27 medali – odpowiednio siedem złotych, dziesięć srebrnych i dziesięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport). Impreza potrwa do niedzieli, 22 lutego.

Czytaj też:

Uśmiech na twarzy reprezentantki Polski. Głos po fatalnym wypadku na ZIOCzytaj też:

Król jest tylko jeden! Kosmiczny wynik na igrzyskach olimpijskich