Ceremonia zamknięcia igrzysk wzbudza wielkie emocje. Wiadomo, co z Donaldem Trumpem

Wydawać by się mogło, że dopiero co rozpoczynaliśmy sportowe emocje na Półwyspie Apenińskim, a te właśnie dobiegają już końca. XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie zakończą się w niedzielny wieczór, tj. 22 lutego, wielkim show w Arena di Verona.

Ceremonia zamknięcia igrzysk 2026. Gdzie i kiedy oglądać wydarzenie?

Werona, czyli miasto zakochanych – najbardziej kojarzone z postaciami Romeo i Julii. Arena di Verona jest za to miejscem, które z pewnością stworzy niesamowity klimat wydarzeniu, które ma trwać trzy godziny. To liczący dwa tysiące lat amfiteatr, uważany przez wielu znawców najbardziej prestiżową lokalizacją włoskiej sceny operowej i koncertowej.

Wieczorny spektakl jest zatytułowany: „Beauty in Action”. Ma to być mieszanka muzyki, sztuki i magii włoskiej kultury – na co zwrócone będą oczy całego sportowego świata.

W trakcie wydarzenia ponownie będzie można zobaczyć reprezentacje krajów uczestniczących na ZIO 2026, choć w zdecydowanie mniejszych delegacjach. Jeśli mowa o Polsce, chorążą będzie Gabriela Topolska (short track), a chorążym wicemistrz olimpijski Władimir Semirunnij (łyżwiarstwo szybkie).

Co ciekawe, wbrew wcześniejszym zapowiedziom – udziału w ceremonii zamknięcia ZIO 2026 nie zaliczy Donald Trump. Prezydent USA miał się pojawił w Weronie, a swoją obecność – zdaniem mediów – uzależniał od występu hokeistów Stanów Zjednoczonych w finale olimpijskim. USA rzeczywiście dotarło do meczu o złoto, stając naprzeciwko Kanadzie. Ale prezydent Trump jednak do Italii nie dotrze, choć kolejne igrzyska odbędą się właśnie w jego ojczyźnie – w 2028 roku w Los Angeles. Choć mowa o letniej imprezie.

Obecność na ceremonii zamknięcia potwierdziła za to m.in. premier Italii Giorgia Meloni.

Gdzie kolejne ZIO? Pozostaniemy w Europie. Tym razem gospodarzem będzie Francja, konkretnie we francuskich Alpach. Na zimową rywalizację trzeba będzie jednak poczekać kolejną olimpiadę, czyli czterolecie – do 2030 roku.

Transmisje z ZIO 2026 na terenie Polski przeprowadza Telewizja Polska (TVP) oraz grupa Discovery (Eurosport).

Początek ceremonii zamknięcia XXV ZIO w niedzielny wieczór, od godziny 20:00.

ZIO 2026: Cztery medale olimpijskie dla reprezentacji Polski

Igrzyska na Półwyspie Apenińskim dla reprezentacji Polski były całkiem udane. Spoglądając choćby przez pryzmat dorobku medalowego, to najlepszy występ olimpijskiej drużyny w biało-czerwonych barwach od przeszło 12 lat.

Medale dla reprezentacji Polski podczas ZIO 2026 zdobywali przede wszystkim skoczkowie narciarscy. Jeden z nich, mający 19 lat debiutant olimpijski – Kacper Tomasiak – zgarnął aż trzy z nich. Lider kadry trenera Macieja Maciusiaka kolejno był: srebrny na normalnej skoczni, brązowy na dużym obiekcie w Predazzo i ponownie wicemistrzem olimpijskim w konkursie duetów. W tym ostatnim wypadku dwuosobową drużynę z Tomasiakiem stworzył Paweł Wąsek.

Nie można również zapominać o pierwszym od 2014 roku medalu dla polskich panczenów na ZIO. Sięgnął po niego Władimir Semirunnij. „Władek” został wicemistrzem olimpijskim na dystansie 10 km.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła zatem łącznie po 27 medali – odpowiednio siedem złotych, dziesięć srebrnych i dziesięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

A skoro o historii mowa, to podczas ZIO 2026 wydarzyła się jeszcze jedna, szczególna historia. Mianowicie Klaudia Adamek – jako pierwsza w dziejach polskiego olimpizmu – wystartowała zarówno w letnich, jak i zimowych igrzyskach. Była lekkoatletka i uczestniczka IO w Tokio (2021) w sztafecie 4x100 metrów, skompletowała olimpijski zestaw startując we Włoszech (2026) w bobslejowej dwójce.

