Oto końcowa klasyfikacja medalowa igrzysk. Polska ma prawo do zadowolenia!

Igrzyska na Półwyspie Apenińskim dla reprezentacji Polski były całkiem udane. Spoglądając choćby przez pryzmat dorobku medalowego, to najlepszy występ olimpijskiej drużyny w biało-czerwonych barwach od przeszło 12 lat.

ZIO 2026: Oto klasyfikacja medalowa! Polska może być zadowolona

Medale dla reprezentacji Polski podczas ZIO 2026 zdobywali przede wszystkim skoczkowie narciarscy.

Jeden z nich, mający 19 lat debiutant olimpijski – Kacper Tomasiak – zgarnął aż trzy z nich. Lider kadry trenera Macieja Maciusiaka kolejno był: srebrny na normalnej skoczni, brązowy na dużym obiekcie w Predazzo i ponownie wicemistrzem olimpijskim w konkursie duetów. W tym ostatnim wypadku dwuosobową drużynę z Tomasiakiem stworzył Paweł Wąsek.

Nie można również zapominać o pierwszym od 2014 roku medalu dla polskich panczenów na ZIO. Sięgnął po niego Władimir Semirunnij. „Władek” został wicemistrzem olimpijskim na dystansie 10 km.

Klasyfikacja medalowa XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich (Mediolan/Cortina d'Ampezzo)

1. Norwegia – 41 medali (18 złotych / 12 srebrnych / 11 brązowych)



2. Stany Zjednoczone – 33 (12/12/9)



3. Holandia – 20 (10/7/3)



4. Włochy – 30 (10/6/14)



5. Niemcy – 26 (8/10/8)



6. Francja – 23 (8/9/6)



7. Szwecja – 18 (8/6/4)



8. Szwajcaria – 23 (6/9/8)



9. Austria – 18 (5/8/5)



10. Japonia – 24 (5/7/12)



...

21. Polska – 4 medale (0 złotych / 3 srebrne / 1 brązowy)

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła zatem łącznie po 27 medali – odpowiednio siedem złotych, dziesięć srebrnych i dziesięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

A skoro o historii mowa, to podczas ZIO 2026 wydarzyła się jeszcze jedna, szczególna historia. Mianowicie Klaudia Adamek – jako pierwsza w dziejach polskiego olimpizmu – wystartowała zarówno w letnich, jak i zimowych igrzyskach. Była lekkoatletka i uczestniczka IO w Tokio (2021) w sztafecie 4x100 metrów, skompletowała olimpijski zestaw startując we Włoszech (2026) w bobslejowej dwójce.

