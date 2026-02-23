Kacper Tomasiak dostał mieszkanie! To efekt sukcesu na igrzyskach olimpijskich
Kacper Tomasiak
Kacper Tomasiak Źródło: Materiały prasowe / PROFBUD
Kacper Tomasiak był największą polską gwiazdą na ZIO 2026. Mający 19 lat skoczek narciarski właśnie otrzymał zaskakującą nagrodę za medalowe sukcesy.

Trzykrotny medalista olimpijski ZIO 2026 właśnie otrzymał... nowe mieszkanie! To gest, na który zdecydowała się firma PROFBUD. Jeden z najważniejszych sponsorów współpracujących z Polskim Komitetem Olimpijskim, od letnich igrzysk w Paryżu (2024).

Kacper Tomasiak został doceniony. Mieszkanie dla trzykrotnego medalisty igrzysk!

Pierwotne założenie było takie, że mieszkanie otrzyma tylko olimpijka bądź olimpijczyk ze złotym medalem ZIO 2026. Ostatecznie jednak postanowiono w szczególny sposób uhonorować dokonanie Tomasiaka.

– Analizując występy na włoskich arenach po raz kolejny uzyskaliśmy dowód na to jak trudny i nieprzewidywalny bywa sport, gdy oczy całego świata są zwrócone na zawodników walczących o swoje olimpijskie marzenia. Kacper udowodnił, że pomimo bardzo młodego wieku, ta presja go zmobilizowała. Pokazał waleczność i determinację, dodatkowo rozbudzając ducha sportu w sercach polskich kibiców. Taka postawa nas ujęła i z radością podjęliśmy decyzję o przekazaniu mieszkania naszemu wybitnemu skoczkowi. Liczymy, że nagroda w postaci własnego mieszkania zapewni mu stabilizację i pozwoli skupić się na kolejnych sportowych wyzwaniach – przyznał Paweł Malinowski, założyciel i Prezes PROFBUD.

Skoczek mający 19 lat otrzymał dwupokojowe mieszkanie w inwestycji Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Lokalizacja mieści się na południe od Warszawy, niecałe 0,3 km od granic miasta stołecznego.

– Mieszkanie od sponsora to dla mnie nie tylko nagroda za wynik sportowy, ale też sygnał, że ktoś dostrzega mój potencjał i chce wspierać mnie w dalszym rozwoju. Jestem za to bardzo wdzięczny i zmotywowany, by dalej reprezentować Polskę na najwyższym poziomie – przyznał Tomasiak po otrzymaniu nagrody.

Dodajmy, że wcześniej wśród olimpijek obdarowanych mieszkaniami przez PROFBUD były: mistrzyni IO 2024 Aleksandra Mirosław oraz wicemistrzynie z paryskiej imprezy – Klaudia Zwolińska, Julia Szeremeta i Daria Pikulik. Tomasiak jest zatem pierwszym mężczyzną, który został doceniony w ten sposób.

ZIO 2026: Cztery medale olimpijskie dla reprezentacji Polski

Igrzyska na Półwyspie Apenińskim dla reprezentacji Polski były całkiem udane. Spoglądając choćby przez pryzmat dorobku medalowego, to najlepszy występ olimpijskiej drużyny w biało-czerwonych barwach od przeszło 12 lat.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła zatem łącznie po 27 medali – odpowiednio siedem złotych, dziesięć srebrnych i dziesięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

A skoro o historii mowa, to podczas ZIO 2026 wydarzyła się jeszcze jedna, szczególna historia. Mianowicie Klaudia Adamek – jako pierwsza w dziejach polskiego olimpizmu – wystartowała zarówno w letnich, jak i zimowych igrzyskach. Była lekkoatletka i uczestniczka IO w Tokio (2021) w sztafecie 4x100 metrów, skompletowała olimpijski zestaw startując we Włoszech (2026) w bobslejowej dwójce.

Źródło: Materiały prasowe / PROFBUD