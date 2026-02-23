Kacper Tomasiak dostał mieszkanie! To efekt sukcesu na igrzyskach olimpijskich

Trzykrotny medalista olimpijski ZIO 2026 właśnie otrzymał... nowe mieszkanie! To gest, na który zdecydowała się firma PROFBUD. Jeden z najważniejszych sponsorów współpracujących z Polskim Komitetem Olimpijskim, od letnich igrzysk w Paryżu (2024).

Kacper Tomasiak został doceniony. Mieszkanie dla trzykrotnego medalisty igrzysk!

Pierwotne założenie było takie, że mieszkanie otrzyma tylko olimpijka bądź olimpijczyk ze złotym medalem ZIO 2026. Ostatecznie jednak postanowiono w szczególny sposób uhonorować dokonanie Tomasiaka.

– Analizując występy na włoskich arenach po raz kolejny uzyskaliśmy dowód na to jak trudny i nieprzewidywalny bywa sport, gdy oczy całego świata są zwrócone na zawodników walczących o swoje olimpijskie marzenia. Kacper udowodnił, że pomimo bardzo młodego wieku, ta presja go zmobilizowała. Pokazał waleczność i determinację, dodatkowo rozbudzając ducha sportu w sercach polskich kibiców. Taka postawa nas ujęła i z radością podjęliśmy decyzję o przekazaniu mieszkania naszemu wybitnemu skoczkowi. Liczymy, że nagroda w postaci własnego mieszkania zapewni mu stabilizację i pozwoli skupić się na kolejnych sportowych wyzwaniach – przyznał Paweł Malinowski, założyciel i Prezes PROFBUD.

Skoczek mający 19 lat otrzymał dwupokojowe mieszkanie w inwestycji Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Lokalizacja mieści się na południe od Warszawy, niecałe 0,3 km od granic miasta stołecznego.

– Mieszkanie od sponsora to dla mnie nie tylko nagroda za wynik sportowy, ale też sygnał, że ktoś dostrzega mój potencjał i chce wspierać mnie w dalszym rozwoju. Jestem za to bardzo wdzięczny i zmotywowany, by dalej reprezentować Polskę na najwyższym poziomie – przyznał Tomasiak po otrzymaniu nagrody.

Dodajmy, że wcześniej wśród olimpijek obdarowanych mieszkaniami przez PROFBUD były: mistrzyni IO 2024 Aleksandra Mirosław oraz wicemistrzynie z paryskiej imprezy – Klaudia Zwolińska, Julia Szeremeta i Daria Pikulik. Tomasiak jest zatem pierwszym mężczyzną, który został doceniony w ten sposób.

ZIO 2026: Cztery medale olimpijskie dla reprezentacji Polski

Igrzyska na Półwyspie Apenińskim dla reprezentacji Polski były całkiem udane. Spoglądając choćby przez pryzmat dorobku medalowego, to najlepszy występ olimpijskiej drużyny w biało-czerwonych barwach od przeszło 12 lat.

Reprezentacja Polski w swojej historii startów na ZIO sięgnęła zatem łącznie po 27 medali – odpowiednio siedem złotych, dziesięć srebrnych i dziesięć brązowych. Co ciekawe, pierwszy krążek dla Polski, brązowy, zdobył Franciszek Gąsienica-Groń (kombinacja norweska) niemal równo 70 lat temu, podczas igrzysk w… Cortinie d’Ampezzo. Historia w tym roku zatoczyła zatem piękne włosko-polskie, olimpijskie koło.

A skoro o historii mowa, to podczas ZIO 2026 wydarzyła się jeszcze jedna, szczególna historia. Mianowicie Klaudia Adamek – jako pierwsza w dziejach polskiego olimpizmu – wystartowała zarówno w letnich, jak i zimowych igrzyskach. Była lekkoatletka i uczestniczka IO w Tokio (2021) w sztafecie 4x100 metrów, skompletowała olimpijski zestaw startując we Włoszech (2026) w bobslejowej dwójce.

