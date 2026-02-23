Karol Nawrocki w centrum uwagi. Dostał wyjątkowy prezent

Karol Nawrocki spotkał się w Pałacu Prezydenckim z polską reprezentacją skoczków narciarskich, którzy wrócili już do kraju po Zimowych Igrzyskach Olimpijskich we Włoszech.

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek spotkali się z Karolem Nawrockim

Wśród gości znaleźli się m.in. medaliści Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Zawodnikom towarzyszyli trener Maciej Maciusiak oraz Adam Małysz, szef Polskiego Związku Narciarskiego.

Z ramienia Kancelarii Prezydenta RP głowie państwa towarzyszyli zastępca szefa gabinetu Jarosław Dębowski oraz minister Mateusz Kotecki.

Paweł Wąsek miał dla Karola Nawrockiego specjalny prezent. Skoczek narciarski podarował prezydentowi plastron z numerem 23, z którym startował podczas konkursów indywidualnych ZIO 2026 na skoczni w Predazzo.

Kacper Tomasiak z nagrodą za sukcesy podczas ZIO 2026

Kacper Tomasiak podczas zimowych igrzysk sprawił kibicom najwięcej radości. Zaledwie 19-letni skoczek wywalczył aż trzy medale – srebrny na skoczni normalnej oraz brązowy na dużej. Ponadto, wraz z Pawłem Wąskiem zdobył tytuł wicemistrza olimpijskiego w konkursie duetów.

Za swoje osiągnięcia skoczek otrzyma specjalne premie zarówno od PKOl, jak i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dodatkowo w jego ręce trafią klucze do nowego mieszkania znajdującego się na terenie inwestycji Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich, tuż koło Warszawy. – Kacper pokazał waleczność i determinację, dodatkowo rozbudzając ducha sportu w sercach polskich kibiców. Taka postawa nas ujęła i z radością podjęliśmy decyzję o przekazaniu mieszkania naszemu wybitnemu skoczkowi – podkreślał Paweł Malinowski, szef firmy PROFBUD.

ZIO 2026. Adam Małysz o sukcesie Kacpra Tomasiaka

Adam Małysz w rozmowie z TVP Sport przyznał, że ma nadzieję, że sukcesy polskich skoczków staną się impulsem dla całej dyscypliny. – Liczę na to, że oni pociągną i że te skoki będą przyciągać do siebie. Że po tych sukcesach młodzież będzie się garnęła – mówił szef PZN.

Tymczasem na horyzoncie pojawia się już kolejna nadzieja na sukcesy w polskich skokach. Młodszy brat Kacpra Tomasiaka – Konrad – świetnie zaprezentował się podczas mistrzostw Polski. Po skoku na odległość 127,5 metra przez długi czas prowadził w konkursie. Ostatecznie uplasował się na 8. pozycji.

