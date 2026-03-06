Afera przed startem igrzysk paraolimpijskich. Rosjanie kpią po decyzji Polski

Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski podjął trudną do wytłumaczenie decyzję, by reprezentacje Rosji i Białorusi dopuścić do udziału w zimowych igrzyskach paraolimpijskich pod flagami obu tych krajów. Dodatkowo podczas ceremonii medalowych będą odgrywane hymny tych krajów, z czego zrezygnowano po ataku wojsk Putina na Ukrainę w 2022 roku. Impreza odbędzie się we Włoszech między 6 i 15 marca.

Zimowe igrzyska paraolimpijskie 2026. TVP bojkotuje rosyjskich sportowców

Otwarty sprzeciw zgłosił m.in. prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasz Szeliga. Część nadawców postanowiła w ogóle nie pokazywać ceremonii otwarcia igrzyska. Na taki krok zdecydowali się Litwini, Estończycy, Łotysze i Finowie. Polska wybrała wariant pośredni i bojkotować Rosjan zamierza nas swój sposób.

Transmisję z ceremonii otwarcia TVP pokazała, chociaż nie wystąpiła na niej reprezentacja Polski. Kiedy na ekranach pojawiali się rosyjscy lub białoruscy sportowcy, program był przerwany. Zamiast tego wyświetlano komunika o treści: „SOLIDARNI Z UKRAINĄ. TVP SPORT SPRZECIWIA SIĘ UCZESTNICTWU ROSYJSKICH I BIAŁORUSKICH ZAWODNIKÓW W RYWALIZACJI SPORTOWEJ”.

Paraolimpiada. Rosjanie reagują na bojkot ze strony TVP

Podczas ceremonii medalowych, w których nagradzani będą Rosjanie, transmisja przerywana będzie tuż po dekoracji, by widzowie nie usłyszeli hymnów obu krajów. Decyzja TVP doczekała się już komentarza ze strony rosyjskich polityków. Deputowana do Dumy Państwowej Swietłana Żurowa próbowała wykpić pomysł z bojkotem.

— To takie śmieszne i głupie! Za jakiś czas Rosja i tak będzie brać we wszystkim udział. Co Polacy chcą udowodnić, wycinając Rosjan? Co chcą osiągnąć? To, że są rusofobami, a ich telewizja jest rusofobiczna? Przecież my to już dawno zrozumieliśmy – mówiła.

– Jeśli rosyjscy sportowcy znajdą się na podium, to co wtedy zrobią Polacy? Będą ignorować całą ceremonię? Będą szkodzić, żeby nasi zawodnicy nie zwyciężyli? To będzie już zupełnie śmieszne i głupie – dodawała.

Czytaj też:

Będzie pozew o reparacje za sowiecką okupację Polski. Od RosjiCzytaj też:

Po reportażu Kanału Zero zawrzało. Tak wykorzystała to Rosja