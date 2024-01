Bartosz Zmarzlik wróci do Stali Gorzów? Były prezes mówi o szczegółach

Bartosz Zmarzlik debiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej w kwietniu 2011 roku. Od tamtego czasu aż do sezonu 2022 był związany z macierzystym klubem z Gorzowa. Zdobył z nim dwa tytuły drużynowego mistrza Polski i w nim szybko wyrósł na gwiazdę światowego formatu. Długo wydawało się, że Zmarzlik jest wprost nie do wyciągnięcia i pozostanie w Stali na długie lata. Nadeszła jednak oferta z Lublina, która sprawiła, że najlepszy polski żużlowiec się na nią skusił.

Zmarzlik stał się w Lublinie jeszcze lepszy

Wydawało się, że żużlowiec z Kinic jest na takim poziomie, iż trudno będzie o większe poprawki, a tymczasem w sezonie 2023 jeszcze bardziej zdominował rywalizację, wielokrotnie pokonując rywali w cyklu Grand Prix oraz w lidze. Razem z drużyną z Lublina wywalczył drużynowe mistrzostwo Polski.

Co ciekawe, ebut.pl Stal Gorzów bez Zmarzlika w składzie radziła sobie w rozgrywkach naprawdę dobrze. Na wyżyny swoich umiejętności wznieśli się choćby Martin Vaculik oraz Szymon Woźniak. Zmarzlik natomiast na sezony 2024-2025 ma zostać w ekipie z Lubelszczyzny. A czy potem wróci do Gorzowa? Swoje zdanie w tej sprawie wyjaśnił były prezes Stali Ireneusz Maciej Zmora.

– Powrót Bartka jest możliwy, jest tutaj zawsze mile widziany, ale nie kosztem drużyny, jeśli to będzie powodowało, że będą się pojawiały dziury w składzie, to raczej absolutnie bym tą drogą nie szedł, raczej tak jak teraz budował drużynę wyrównaną, dobrze zgraną, taką gdzie każdy z tych zawodników jest częścią monolitu – podkreślił w rozmowie z magazynem bestspeedwaytv.pl.

Powrót to kwestia czasu?

Choć Zmora podkreśla, że ponowny angaż Zmarzlika w Stali mógłby wywrócić w klubie wiele rzeczy do góry nogami, to powrót jest kwestią czasu. Jako przykład wskazał Piotra Protasiewicza, który jako wychowanek Falubazu Zielona Góra na kilka lat opuścił ten klub, by później wrócić i reprezentować go do końca kariery.

Realny wydaje się scenariusz, w którym gorzowianie powalczą o powrót wychowanka po sezonie 2025. Jeśli sam zawodnik będzie chciał ponownie reprezentować barwy dziewięciokrotnych mistrzów Polski, to transfer może dojść do skutku.

