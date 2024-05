Doskonałe zamknięcie kwietnia. To oni zachwycili w najlepszej lidze świata

Na zakończenie 2. Kolejki trzeba było trochę poczekać, ponieważ dopiero we wtorek rozegrano zaległe starcie pomiędzy Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa i Betard Spartą Wrocław. Ponownie nie zabrakło wielkich emocji, a to dlatego, że gospodarze większość spotkania zdecydowanie prowadzili i tak też było przed biegami nominowanymi, gdy mieli przewagę ośmiu punktów. Wtedy jednak Sparta dokonała wielkiego wyczynu, wygrywając dwie ostatnie gonitwy podwójnie i doprowadzając do remisu. Po tym spotkaniu już wiemy, kto trafił do grona najlepszych rajderów drugiej serii meczów. Liczba z gwiazdką oznacza, po raz który dany zawodnik trafił do najlepszego składu kolejki w tym sezonie.

Drużyna marzeń 2. kolejki PGE Ekstraligi

Max Fricke (ZOOLeszcz GKM Grudziądz) 1*

Australijczyk sprawił swoją postawą, że grudziądzanie przegrali w Zielonej Górze z NovyHotel Falubazem ledwie sześcioma punktami. Fricke zapisał na swoim koncie szesnaście „oczek” i bonus. Przeprowadzał świetne akcje na dystansie. Tak walecznego i skutecznego Kangura grudziądzcy kibice chcą widzieć jak najczęściej.

Emil Sajfutdinow (KS Apator Toruń) 2*

Potwierdził, że jest królem toruńskiej Motoareny. Jego akcje na tym owalu są przemyślane i niezwykle skuteczne. W jednym z biegów idealnie wszedł pod Andrzeja Lebiediewa, co mogło się podobać publiczności. Przegrał tylko z Grzegorzem Zengotą, a 14 punktów mówi samo za siebie.

Daniel Bewley (Betard Sparta Wrocław) 1*

Był „ojcem” remisu wrocławian w Częstochowie. Wydawało się, że u progu sezonu nie jest w swojej najwyższej dyspozycji, ale podczas starcia z Włókniarzem był liderem Sparty. Wywalczył 13 punktów i 2 bonusy. W najważniejszych momentach przywoził z kolegami podwójne zwycięstwa. W czternastym wyścigu wyprzedził na dystansie dwóch zawodników gospodarzy – Maksyma Drabika oraz Mikkela Michelsena. Pokazał również, iż potrafi świetnie się bronić przed atakami przeciwnika, co widzieliśmy w dwunastej gonitwie, kiedy Kacper Woryna go ostatecznie nie pokonał.

twitter

Wiktor Lampart (KS Apator Toruń) 1* – U24

Po absencji w rywalizacji przeciwko ebut.pl Stali Gorzów wrócił na mecz z Fogo Unią Leszno i spisywał się bardzo dobrze. W pierwszej swojej gonitwie przywiózł zero, ale potem był bliski perfekcji, bo wywalczył 9 punktów i 2 bonusy. Rywal co prawda jechał w osłabieniu brakiem Janusza Kołodzieja, ale po kontuzji trzeba taki rezultat docenić.

Bartosz Zmarzlik (Orlen Oil Motor Lublin) 2*

Pojechał pierwszy mecz na własnym torze i znalazł pierwszego pogromcę w tym sezonie, ponieważ w czwartej serii startów pokonał go Anders Thomsen. Poza tym był nieomylny i bardzo pewny na dystansie. 13 punktów i bonus sprawiło, że znów był liderem zespołu mistrza Polski.

Mateusz Affelt (KS Apator Toruń) 1*

Trzeci zawodnik z toruńskiej drużyny w drużynie kolejki. Dwa razy miał na rozkładzie Damiana Ratajczaka i dwóch wyścigach podwójnie zwyciężał. Zrobił więcej niż od niego oczekiwano i zaliczył jeden z najlepszych występów w PGE Ekstralidze.

Oskar Paluch (ebut.pl Stal Gorzów) 2*

Na trudnym terenie w Lublinie został puszczony pięciokrotnie i zdobył sześć punktów i bonus. Prezentował się bardzo dobrze, wygrywając jeden wyścig. W swojej ostatniej gonitwie przywiózł triumf 5:1. Po raz kolejny potwierdził, że w tym roku może być jednym z najlepszych juniorów w najsilniejszej lidze świata. Warto nadmienić, że trafił do drużyny kolejki już w pierwszej serii spotkań.

Wyniki 2. kolejki PGE Ekstraligi

Po rozegraniu zaległego spotkania w Częstochowie wszystkie ekipy mają już na swoim koncie trzy odjechane mecze. Jedynym zespołem, który w każdym przypadku odnosił zwycięstwo, jest Orlen Oil Motor Lublin. To potwierdzenie przedsezonowych zapowiedzi o wielkiej mocy aktualnego mistrza Polski. Niepokonana jest także Betard Sparta Wrocław, która zgromadziła 5 punktów (dwie wygrane i remis). Na przeciwnym biegunie jest ZOOLeszcz GKM Grudziądz, który przegrał wszystkie mecze.

twitter

Wyniki 2. kolejki PGE Ekstraligi:

KS Apator Toruń – Fogo Unia Leszno 59:31

Orlen Oil Motor Lublin – ebut.pl Stal Gorzów 55:35

NovyHotel Falubaz Zielona Góra – ZOOLeszcz GKM Grudziądz 48:42

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – Betard Sparta Wrocław 45:45

Czytaj też:

Stara gwardia nie zwalnia tempa. Emil Sajfutdinow pokazał, dlaczego brakuje go w Grand PrixCzytaj też:

Sensacja na inaugurację Grand Prix. Bartosz Zmarzlik zdetronizowany