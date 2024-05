Puścili transmisję w otwartej telewizji i stało się to. Niewyobrażalny wynik

W poprzednią sobotę najlepsi żużlowcy świata rywalizowali na PGE Narodowym w Warszawie. Z perspektywy trybun turniej śledziło 50 tysięcy kibiców. Fani się nie zawiedli. Na tymczasowym torze oglądali fenomenalne ściganie. Do pełni szczęścia zabrakło tylko triumfu reprezentanta Polski. Dwoił się i troił Bartosz Zmarzlik w wielkim finale, ale ostatecznie zwyciężył Australijczyk Jason Doyle, który po dwóch rundach Grand Prix jest liderem klasyfikacji indywidualnych mistrzostw świata. Polak natomiast jest na trzeciej pozycji i traci do prowadzącego 38-latka sześć punktów.

Rekordowa oglądalność w TTV

Nie tylko mnóstwo fanów na stadionie oglądało rywalizację najlepszych żużlowców świata. Okazuje się, że otwartej stacji TTV zmagania śledziło aż 1,5 mln kibiców! To bezapelacyjny rekord oglądalności zawodów z cyklu Grand Prix. Dotychczas wyniki polskich rund oscylowały między 400 a 700 tysięcy kibiców. To pokazuje, że mamy do czynienia z bezapelacyjnym rekordem i promocją dyscypliny, w której czterokrotnym indywidualnym mistrzem świata jest Bartosz Zmarzlik.

Przypomnijmy, że jeśli chodzi o transmisje cyklu Grand Prix, to TTV pokazuje tylko zmagania, które odbywają się w Polsce. Pozostałe rundy można zobaczyć tylko w Eurosport Extra dostępnym w streamingu, który jest płatny dodatkowo.

Więcej emocji żużlowych w TTV

W tym roku czekają nas jeszcze trzy rundy żużlowego Grand Prix w Polsce, które będą transmitowane w TTV. 29 czerwca cykl zawita do Gorzowa Wielkopolskiego, 31 sierpnia najlepsi żużlowcy świata powrócą do Wrocławia (rok temu nie było tam GP), a na zakończenie sezonu najlepsi rajderzy globu wybiorą się do Torunia (28 września).

W przyszłym roku pewne jest, że Warszawa po raz dziewiąty zorganizuje Grand Prix Polski na żużlu. Wciąż czekamy na pierwszy triumf naszego rodaka w stolicy.

