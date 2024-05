Nie milkną echa skandalu w Gorzowie. Ukarano 15 zawodników!

Przypomnijmy, że we wtorek o godzinie 18 miał się rozpocząć zaległy mecz PGE Ekstraligi pomiędzy ebut.pl Stalą Gorzów a ZOOLeszcz GKM-em Grudziądz. Padał jednak deszcz, ale tor był przykryty plandeką. Gdy opady ustały, to plandeka została odkryta, ale nawierzchnia mimo przykrycia, była mocno nasiąknięta wodą. Dlatego też organizatorzy zabrali się za przygotowanie owalu do jazdy. Później przeprowadzono około 21 próbę toru, na którą wyjechali tylko zawodnicy gospodarzy, czyli Szymon Woźniak oraz Jakub Miśkowiak.

Michał Sasień ogłosił obustronny walkower

Żużlowcy nie garnęli się do jazdy, a o 21:52 sędzia Michał Sasień ogłosił obustronny walkower. Wytłumaczył tę decyzję w rozmowie z reporterem Canal+ Sport, zapowiadając również, że na tym kontrowersje wokół meczu w Gorzowie się nie zakończą.

– Jak wiemy, drużyna grudziądzka nawet nie wyjechała do próby toru. Tutaj mieliśmy odmowę jazdy jeszcze przed próbą, ekstraordynaryjną próbą, że tak powiem. Później rozmawiałem z kapitanami drużyn, rozmawiałem też z Szymkiem Woźniakiem, który uczestniczył w tej próbie i który potwierdził, że tor jest generalnie trudny, aczkolwiek z jazdą nie miał on problemów. Jakub Miśkowiak też to przyznał. Minęło następnie 10-15 minut, po czym okazało się, że jednak obie drużyny zgodnie zaczęły twierdzić, iż tor jest niebezpieczny i że odmawiają jazdy w dzisiejszym meczu. Poprosiłem więc o oświadczenia o tym na piśmie – powiedział Sasień.

– W związku z tym zostaje podjęta decyzja o obustronnym walkowerze. Taka jest decyzja. Tor w mojej ocenie i ocenie komisarza toru jest trudny, ale regulaminowy. Podmiot zarządzający potwierdzi ten wynik w osobnym komunikacie – dodał sędzia.

KOL nałożyła karę. 15 zawodników ucierpiało

Komisja Orzekająca Ligi przychyliła się do słów sędziego, odbierając zachowanie zawodników jako odmowę jazdy w meczu. Dlatego też ukarano aż 15 żużlowców, czyli wszystkich, którzy byli zgłoszeni do zawodów.

Jak przekazano w komunikacie, wszyscy seniorzy otrzymali kary pieniężne w wysokości po 50 tys. złotych każdy, a juniorzy po 10 tys. zł każdy. Na zawodników została nałożona też kara zawieszenia na okres jednego miesiąca, a w dodatku KOL postanowiła zawiesić wykonanie kary zawieszenia na okres jednego roku.

Zawodnikom przysługuje prawo złożenia sprzeciwu w ciągu 3 dni od daty otrzymania orzeczenia. Wiemy również, że po ewentualnym uprawomocnieniu się w/w kar pieniężnych, zostaną one w całości przekazane dla kontuzjowanych żużlowców poprzez ich fundację.

Oto pełna lista ukaranych żużlowców: Szymon Woźniak, Oskar Fajfer, Martin Vaculik, Jakub Miśkowiak, Anders Thomsen, Mathias Pollestad, Max Fricke, Kacper Pludra, Jaimon Lidsey, Wadim Tarasienko (seniorzy) oraz Jakub Stojanowski, Oskar Paluch, Kacper Łobodziński, Kevin Małkiewicz i Jan Przanowski (juniorzy).

