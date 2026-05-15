Przełomowe wieści po koszmarnym wypadku Polaka. To niesamowite!

Przypomnijmy, że w trakcie niedzielnego (tj. 10 maja) meczu Ultrapur Omega Gniezno ze Śląskiem Świętochłowice, doszło do fatalnego wypadku. Najbardziej poszkodowany został lider zespołu gospodarzy, niezwykle utalentowany Patryk Budniak.

Żużlowiec został błyskawicznie przetransportowany helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Poznaniu. Tam też znalazł się pod opieką najlepszych specjalistów.

Patryk Budniak wybudzony ze śpiączki! Pozytywne wieści po koszmarnym wypadku

Kibice żużla w całej Polsce wyczekiwali wieści napływających z poznańskiego szpitala. W piątek (tj. 15 maja) pojawiły się te, których tak bardzo pragnięto, pozytywne o udanym wybudzeniu Budniaka ze śpiączki.

– Pacjent został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Jest z nim kontakt. Odpowiada prostymi sformułowaniami. Pamiętajmy, że był zaintubowany, więc na tyle, na ile może się komunikuje. W dalszym ciągu przechodzi diagnostykę – powiedziała Zuzanna Pankros, rzeczniczka prasowy poznańskiego szpitala, dla portalu po-bandzie.com.pl.

Nie ulega wątpliwości, że wypadek, któremu uległ Budniak, wyglądał bardzo poważnie. Z pewnością piątkowe wieści są pozytywne, ale to dopiero pierwszy krok w drodze do powrotu do zdrowia żużlowca.

– Co do czucia, ono się pojawiło, ale za szybko mówić o tym czy będzie pełna sprawność u pacjenta. Konieczny jest szereg badań, aby to ustalić. Najważniejsze jest to, że proces wybudzania został zakończony, a pacjent oddycha samodzielnie. Jego stan nie zagraża życiu. To młody, silny chłopak. Widać, że ma wolę walki – dodała rzeczniczka szpitala w Poznaniu.

Budniak to świetnie zapowiadający się zawodnik. Żużlowiec występuje w Gnieźnie w Krajowej Lidze Żużlowej. Mimo młodego wieku jest jednym z najlepiej punktujących w stawce.

