Robert Lewandowski zrywa umowę z Huawei. Chiński koncern miał wspierać Rosję

Angielskie media poinformowały, że informatycy chińskiego koncernu Huawei mieli wspierać Rosję w odbieraniu ataków cybernetycznych. „Daily Mail”twierdzi, że informatycy firmy Huawei „przybiegli Putinowi z pomocą” po tym, jak rosyjskie strony internetowe i serwery zaczęły być masowo atakowane m.in. przez hakerów z grupy Anonymous.

Huawei odpowiedziało na zarzuty

Chiński koncern nie czekał długo z odpowiedzią na zarzuty angielskiej prasy. „Huawei informuje, że publikacja The Daily Mail na temat firmy to fake news. Zawarte w niej insynuacje są nieprawdziwe” – czytamy w nadesłanej do naszej redakcji odpowiedzi firmy Huawei.

Robert Lewandowski zrywa umowę z Huawei

Informacje przekazane przez „Daily Mail” wystarczyły Robertowi Lewandowskiemu do podjęcia radykalnych decyzji. Polak zdecydował, że nie chce dłużej być twarzą Huawei. Koncern ma być poinformowany już o swoim postanowieniu, a cała sprawa ma być procedowana przez prawników. Umowa reklamowa, która została podpisana przez Polaka w styczniu 2022 roku miała być warta około pięć milionów euro.

– Informuję, że podjęliśmy dziś decyzję o zakończeniu współpracy marketingowej między Robertem Lewandowskim a marką Huawei. Tym samym realizacja wszelkich świadczeń promocyjnych została z naszej strony wstrzymana – zakomunikował w rozmowie z WP SportoweFakty manager piłkarza Tomasz Zawiślak.

