Euro 2020. Włochy – Austria. Italia wygrywa bardzo trudne spotkanie. Potrzebna była dogrywka

W drugim spotkaniu 1/8 finału Euro 2020 spotkały się reprezentacje Włoch i Austrii. Do wyłonienia zwycięzcy była potrzebna dogrywka. Ostatecznie to Italia awansowała do ćwierćfinału.