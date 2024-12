Świetne wieści dla kibiców reprezentacji! Polska organizatorem turnieju

Mowa dokładnie o terminie 16-20 lipca 2025 roku, czyli trzecim turnieju w cyklu fazy grupowej rozgrywek VNL panów.

W Ergo Arenie będzie można zobaczyć, poza gospodarzami, reprezentacje Chin, Bułgarii, Iranu, Kuby oraz Francji. Dojdzie zatem do symbolicznego rewanżu za finał olimpijski, Polacy zagrają bowiem z Francją – tylko tym razem przed własną publicznością.

VNL: Polska organizatorem turnieju siatkarzy w Ergo Arenie

Warto przypomnieć, że w edycji 2024 to właśnie reprezentacja Polski była gospodarzem bezpośredniej batalii finałowej Ligi Narodów. Miejscem zmagań była Atlas Arena w Łodzi. Ostatecznie Polacy niedługo przed turniejem olimpijskim sięgnęli po brązowe medale. W półfinale drużyna trenera Nikoli Grbicia przegrała z Francją, po bardzo emocjonującym meczu, po tie-breaku na przewagi 16:18.

W meczu o brąz w Łodzi polski zespół ograł bez problemów 3:0 Słowenię. W finale w Atlas Arenie najlepsi okazali się Francuzi, którzy ograli rewelację VNL 2024 – Japonię – zwyciężając w czterech setach.

Co do Ergo Areny, reprezentacja Polski ma bardzo dobre wspomnienia z edycji 2023. Wówczas Polacy zdobyli swój pierwszy w historii złoty medal rozgrywek Ligi Narodów. Biało-Czerwoni w finale ograli Amerykanów, a kapitalne spotkanie rozegrał wówczas zastępujący kontuzjowanego Bartosza Kurka, Łukasz Kaczmarek. To był zresztą rewelacyjny rok dla polskiej siatkówki w męskim wydaniu, zwieńczony dodatkowo złotem mistrzostw Europy oraz kwalifikacją olimpijską.

Lipcowy turniej w 2025 roku w Ergo Arenie zapowiada się bardzo ciekawie. Zmagania potrwają aż pięć dni (16-20.07). Podano już nawet konkretny terminarz.

Środa, 16 lipca

13:00 – Chiny vs Francja



16:30 – Bułgaria vs Kuba



20:00 – Iran vs Polska

Czwartek, 17 lipca

16:30 – Chiny vs Iran



20:00 – Kuba vs Polska

Piątek, 18 lipca

16:30 – Kuba vs Francja



20:00 – Chiny vs Bułgaria



Sobota, 19 lipca

17:00 – Bułgaria vs Polska



20:30 – Iran vs Francja

Niedziela, 20 lipca

13:30 – Chiny vs Kuba



17:00 – Bułgaria vs Iran



20:30 – Francja vs Polska



Informacje o sprzedaży biletów mają pojawić się w kolejnych komunikatach Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

