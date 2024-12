Fatalne wieści ws. Pawła Zatorskiego. Wicemistrz olimpijski potwierdził, że to koniec

W ostatnich dniach coraz głośniej było o przedwczesnym zakończeniu sezonu przez Pawła Zatorskiego. Wicemistrz olimpijski, najbardziej utytułowany siatkarz w dziejach polskiej siatkówki reprezentacyjnej, ponownie ma problemy zdrowotne.

PlusLiga: Koniec sezonu dla Pawła Zatorskiego. Fatalne wieści!

Podczas turnieju olimpijskiego libero Polaków doznał urazu w trakcie półfinałowego thrillera z Amerykanami (3:2). Polacy ostatecznie wywalczyli przepustkę do finału, a Zatorski zdołał zagrać zarówno na dystansie całego spotkania z USA, jak i podjąć wyzwanie w grze o złoto, przeciwko Francuzom (0:3).

Nie było jednak tajemnicą, że Zatorski finał olimpijski zagrał na mocnej blokadzie, która co prawda uśmierzyła ból, ale nie sprawiła, że stan zdrowotny doświadczonego libero się poprawił. Polak zdołał jednak po igrzyskach wrócić do gry, już w klubowym wydaniu, zaliczając kolejne występy w barwach Asseco Resovii Rzeszów. Niestety, o ile na turnieju olimpijskim Zatorski miał problem z barkiem, teraz odezwało się kontuzjowane biodro. Czyli problem, z którym „Zati” walczył jeszcze przed wyjazdem do Paryża.

Efekt? Zatorski w poniedziałkowym meczu przeciwko Nowak-Mosty MKS Będzin, które Asseco Resovia wygrała (3:1), pojawił się na boisku na symboliczne otwarcie, po czym opuścił boisko. Dlaczego? Ze względu na przepisy. Zatorski spełnił warunki regulaminowe, dzięki którym Resovia będzie mogła dokonać tzw. transferu medycznego w miejsce wicemistrza olimpijskiego. Zatorski potwierdził za to w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim, dziennikarzem i komentatorem Polsatu Sportu, że to jego ostatni występ w sezonie 2024/25. Libero już w najbliższy piątek przejdzie operację, która ma pozwolić na normalne funkcjonowanie, a dodatkowo, pozwolić dalej grać w siatkówkę.

Rzeszowianie w zespole po wykluczeniu Zatorskiego mają zatem jednego zdrowego na bardzo istotnej pozycji. Michał Potera, to obecnie libero, którego w swoich szeregach ma Asseco Resovia. Solidny gracz, z pewnością zasługujący na szansę gry na przestrzeni sezonu. Trudno jednak podejrzewać, żeby Resovia nie skorzystała z możliwości wspomnianego transferu, wzmacniając kadrę na dalszą część rozgrywek.

