To nie koniec problemów Igi Świątek. „Poprosiliśmy o dostęp do pełnych akt sprawy”

Była liderka rankingu WTA, została ukarana miesięczną dyskwalifikacją. Kara upłynęła jednak dosyć szybko, bo wspomniana Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA) zliczyła okres trzech tygodni tzw. tymczasowego zawieszenia (od 12 września do 4 października). Dodatkowo decyzja ws. kary pojawiła się oficjalnie 27 listopada. Od tego czasu minął zatem kolejny tydzień, a więc Iga Świątek odbyła wspomniany miesiąc zawieszenia.

WADA zwróci się do Trybunału Arbitrażowego w Lozannie?

Okazuje się jednak, że to może nie być koniec problemów polskiej tenisistki. Do gry może bowiem wkroczyć Światowa Agencja Antydopingowa (WADA). Jeśli tak się stanie, niewykluczone jest prawo do odwołania się od decyzji dotyczącej długości zawieszenia ze strony ITIA.

Co ciekawe, POLADA już zwróciła się o pełną dokumentację sprawy Świątek. Jeśli WADA też wykonała taki ruch, być może sprawa zakończy się nawet apelacją w Trybunale Arbitrażowym w Lozannie (CAS).

– My, jako POLADA, poprosiliśmy o dostęp do pełnych akt sprawy. Zakładam, że WADA także to zrobiła. To standardowe działanie niezależnie od tego, czy dotyczy to Igi Świątek, czy też sportowca, który nie pojawia się na pierwszych stronach gazet. Każdy przypadek jest skrupulatnie analizowany. Jeśli pojawiłyby się wątpliwości co do tego, czy decyzja jest zgodna z przepisami antydopingowymi, to wtedy oczywiście mogą zostać podjęte działania […] Zupełne odrzucenie apelacji zdarzało się bardzo rzadko. Ale zdarzało się, że CAS orzekał łagodniej, niż wnioskowała WADA – przyznał na łamach Sport.pl Michał Rynkowski, szef POLADA, czyli Polskiej Agencji Antydopingowej.

Póki co w poniedziałek (tj. 9 grudnia) opublikowano najnowszy ranking WTA. Dystans pomiędzy liderką Aryną Sabalenką a Polką, niestety, znów się powiększył. Obecnie jest to 1121 punktów.

Wydaje się jednak, że oczka rankingowe przy zamieszaniu wokół w/w sytuacji, są mało istotne. Pytaniem bez odpowiedzi pozostaje to, czy WADA faktycznie będzie miała w planach zareagować na wcześniejsze decyzje podjęte przez ITIA.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 22. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w pięciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych.

