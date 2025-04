Nad siatkarkami wisiało fatum. Historyczne przełamanie na wagę złota!

To bardzo udany sezon dla siatkarek z Rzeszowa. DevelopRes, czyli klub istniejący od 2012 roku, dopiął swego i sięgnął po dublet na krajowym podwórku. Rzeszowianki po wygranej w Tauron Pucharze Polski, we wtorkowy wieczór, dokładnie 22 kwietnia 2025 roku – zdobyły swój pierwszy w historii tytuł mistrzyń Polski.

DevelopRes Rzeszów przełamał klątwę! Dublet siatkarek z Podkarpacia

Rzeszowscy kibice siatkarscy od wielu lat mogą cieszyć się z obecności zarówno żeńskiej, jak i męskiej drużyny, w najwyższej klasie rozgrywkowej. Co więcej, siatkarki DevelopResu i siatkarze Asseco Resovii – grają w tym samym obiekcie – czyli legendarnej hali Podpromie. Więcej powodów do radości, patrząc choćby przez pryzmat czołówki w grze o mistrzostwo Polski, dawały w ostatnich latach panie. Choć DevelopRes ciągle czekał na swój pierwszy tytuł najlepszej drużyny w kraju.

„[…] nie przypominam sobie takiego sezonu, żeby Rzeszów miał skład stawiający go w roli naprawdę stuprocentowego faworyta do złota. Z trenerem Antigą dwa razy sięgnęliśmy po Superpuchar Polski, raz po Puchar Polski, dwa ćwierćfinały Ligi Mistrzyń. Łącznie pięć medali mistrzostw Polski. Jest mi bardzo przykro, że nie udało się sięgnąć po złoto Tauron Ligi, bo ten klub na to zasługuje, ale trener Antiga wykonał w Rzeszowie olbrzymią pracę, osiągając wiele sukcesów. Dla mnie nie ma tu pola do dyskusji” – mówił w wywiadzie dla WPROST z lutego 2025 roku Bartłomiej Dąbrowski.

Dąbrowski to trener, który w momencie rozmowy prowadził siatkarki #VolleyWrocław. Wcześniej był „człowiekiem Antigi”, będąc asystentem Francuza właśnie w Rzeszowie. Do mistrza świata w roli selekcjonera reprezentacji Polski (2014) przylgnęła łatka… wiecznie srebrnego, spoglądając na jego wyniki osiągane w stolicy Podkarpacia. Stephane Antiga zaczął przegrywać finały w roli trenera jeszcze w czasach pracy w męskiej siatkówce, jako trener Onico Warszawa. Pierwszy raz w sezonie 2018/19.

Kolejne pięć srebrnych krążków Antiga zdobył już w Rzeszowie, w latach 2020-24. Przełamanie nastąpiło właśnie w zakończonym sezonie 2024/25. Dla samego klubu to też bardzo ważna data, bo rzeszowianki od kampanii 2017/18 nie wypadały poza czołową czwórkę gry o mistrzostwo Polski. Trzeba również oddać, że Francuz dołączył do drużyny w trakcie sezonu. Wcześniej zespół był budowany i prowadzony przez Michala Maška. To właśnie z tym szkoleniowcem zespół z Rzeszowa sięgnął po Tauron Puchar Polski, po czym drogi obu stron niespodziewanie się rozeszły.

Antiga wszedł „na gotowe”, choć tylko w teorii. W praktyce Francuz poukładał zespół według własnych zasad, a efekt był taki, na jaki w Rzeszowie tak długo czekano. Pokazał to zwłaszcza finał Tauron Ligi, w którym ŁKS Commercecon Łódź przegrał wszystkie trzy mecze. Na początek 3:0 u siebie, następnie 3:1 w Łodzi i ponownie 3:1 w Rzeszowie. Nie było zatem wątpliwości, kto w finałowym graniu był zespołem lepszym.

Czytaj też:

Ostre słowa o żałobie narodowej po śmierci papieża. „Nie ma nic głupszego”Czytaj też:

Wilfredo Leon tylko jeden krok od finału PlusLigi. „To jest kosmos”