Iga Świątek i Hubert Hurkacz ruszają do gry! Czas na United Cup 2026

Zacznijmy od składu reprezentacji Polski. Kapitanem zespołu jest Mateusz Terczyński. Co do tenisistek i tenisistów: Iga Świątek, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Hubert Hurkacz, Jan Zieliński i Daniel Michalski.

United Cup 2026: Gdzie i kiedy oglądać występy reprezentacji Polski?

Rozgrywki United Cup 2026, będą odbywać się w dwóch australijskich miastach – Sydney i Perth. Łącznie do rywalizacji przystąpi 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup i po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

Co do samej rywalizacji w poszczególnych meczach, będą to trzy odsłony: singla kobiet i panów oraz miksta.

Kiedy do gry wkroczy reprezentacja Polski? W poniedziałek (tj. 5 stycznia) zaczynając od starcia Niemcy – Polska. Początek o godzinie 7:30 polskiego czasu, od starcia Hubert Hurkacz – Alexander Zverev. Następnie od 8:30 Iga Świątek – Eva Lys. A na deser od 10:30 rywalizacja mikstów.

Drugie grupowe starcie dla Polski to rywalizacja z Holandią. Ta odbędzie się w środę (tj. 7 stycznia) od 0:30 polskiego czasu. Na początek starcie Hubert Hurkacz – Tallon Griekspoor, następnie Iga Świątek – Suzan Lamens (2:30) i mikst od 4:30.

Wszystkie mecze United Cup 2026, będą pokazywane na antenach Polsatu Sport, a internetowo za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Reprezentacja Polski w United Cup. Historia całkiem pozytywna!

Warto przypomnieć, że United Cup zastąpiło ATP Cup, które było rozgrywane w latach 2020-22. Wcześniej rozgrywki były znane jako Puchar Hopmana. W przypadku tej ostatniej z rywalizacji Polska triumfowała w 2015 roku.

Polski zespół ograł duet z USA 2:1, a drużyny tworzyli: Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz oraz Serena Williams i John Isner. W Pucharze Hopmana reprezentacja Polski (w składzie Agnieszka Radwańska i Grzegorz Panfil) była również w finale w edycji 2014, przegrywając z Francją (1:2).

Co do obecnego formatu, czyli United Cup, na trzy rozegrane edycje Polska była w finale dwukrotnie. W 2024 roku polski zespół przegrał 1:2 z Niemcami, a w ubiegłorocznej odsłonie (2025) lepszy okazał się team USA (0:2 na niekorzyść Polski). W obu przypadkach drużynę po stronie polskiej tworzyli duet Iga Świątek – Hubert Hurkacz, zarówno w wydaniu singlowym, jak i deblowym.

