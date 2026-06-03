Fatalne wieści dla reprezentacji Polski siatkarzy. Gwiazda rezygnuje, jest oświadczenie

W tym sezonie kibice nie zobaczą w akcji srebrnego medalisty Letnich Igrzysk 2024.

Komunikat w tej sprawie opublikowali 3 czerwca przedstawiciele PZPS.

Smutne wieści ws. Mateusza Bieńka. Siatkarz Aluron CMC Warty Zawiercie znajduje się w trudnej sytuacji zdrowotnej

„Powołany do kadry reprezentacji Polski Mateusz Bieniek z powodów zdrowotnych niestety nie będzie mógł dołączyć do zespołu przygotowującego się do imprez sezonu 2026” – poinformował w środę Polski Związek Piłki Siatkowej. Do oznacza dokładnie to, czego nie chcieli usłyszeć fani utalentowanego środkowego.

Idol nie pozostawił ich bez pożegnania.

Dzisiaj po południu opublikował oświadczenie na platformie Instagram. Przyznał, że rezygnacja z występów w biało-czerwonej koszulce nie przyszła mu łatwo. „Z ciężkim sercem informuję, że z powodów zdrowotnych nie będę mógł wystąpić w tegorocznym sezonie reprezentacyjnym. To dla mnie niezwykle trudna decyzja, ponieważ reprezentowanie Polski zawsze było i jest dla mnie ogromnym zaszczytem i marzeniem. Bardzo nad tym ubolewam, ale teraz najważniejsze jest moje zdrowie i powrót do pełnej sprawności. Trzymam mocno kciuki za chłopaków i całą reprezentację! Do zobaczenia na boisku!” – zakończył wpis Bieniek.

Wielu internautów życzyło zdrowia sportowcowi. W komentarzach przyznawali, że nie mogą się doczekać, aż ponownie zobaczą go na żywo, w trakcie meczu. Bieniek z pewnością powróci silniejszy i jeszcze nie raz zaskoczy kibiców – pasjonatów siatkówki z całej Polski.

Hitowy transfer doszedł do skutku

Na otarcie łez przypominamy o newsie z końcówki maja. Wiadomość ta rozgrzała środowisko.

Ran Takahashi został bowiem nowym siatkarzem Bogdanki LUK Lublin. Japończyk ma 25 lat i wydaje się mieć ogromny potencjał.

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