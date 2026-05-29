Hitowy transfer stał się faktem! Bogdanka LUK Lublin to potwierdziła

Tym samym Bogdanka LUK Lublin wysyła jasny sygnał w stronę konkurencji, zgłaszając swoją gotowość do walki o najwyższe cele. I to nie tylko w Polsce, ale też na arenie europejskich pucharów.

Ściągnięcie gwiazdy japońskiej siatkówki pokroju Rana Takahashiego tylko to potwierdza.

– Ran z pewnością uczyni naszą drużynę bardziej wszechstronną. Jego potencjał wydaje się nieograniczony. Pewnym jest natomiast, że z nim na parkiecie łatwiej będzie czerpać z możliwości innych siatkarzy, dzięki fenomenalnej grze Rana w defensywie. Wierzymy, że uzupełnienie składu siatkarzem takiego formatu pozwala wyznaczać jak najambitniejsze cele. Biorąc pod uwagę popularność Rana, rozwijamy też międzynarodową markę Klubu. Jesteśmy przekonani, że na naszych poczynaniach zogniskuje się uwaga wielu kibiców z Japonii – powiedział prezes Bogdanki LUK Lublin, Krzysztof Skubiszewski.

PlusLiga: Ran Takahashi siatkarzem Bogdanki LUK. Co za hit w Lublinie!

Takahashi ma 25 lat. Z reprezentacją Japonii dwukrotnie stawał na podium Ligi Narodów i wygrywał tytuł mistrza Azji, będąc najlepszym przyjmującym zmagań. Dodatkowo zdobył też srebro Pucharu Świata. W Europie sięgnął m.in. po wicemistrzostwo Włoch i Puchar Challenge. W Japonii wygrywał mistrzostwo kraju i Puchar Cesarza.

Dotychczas występował w drużynie akademickiej z Nippon, Pallavolo Padwa, Mint Vero Volley Monza i Suntory Sunbirds.

W szeregach Bogdanki LUK Takahashi po raz pierwszy będzie miał do czynienia z PlusLigą. Polskie rozgrywki są uważane za jedne z najlepszych na świecie. Sprowadzenie gwiazdy takiego formatu, bez wątpienia przyciągnie zainteresowanie – zwłaszcza rynku azjatyckiego.

Takahashi w zespole będzie miał wśród kolegów m.in. Wilfredo Leona, również wielką postać w kontekście światowej siatkówki. Bogdanka LUK z pewnością będzie mieć apetyt na odzyskanie mistrzowskiego tytułu po tym, jak straciła koronę w kampanii 2025/26. Lubelski klub był mistrzem Polski w sezonie 2024/25.

Czytaj też:

Ważna postać PlusLigi podjęła decyzję! To rzadko spotykana sytuacjaCzytaj też:

Młody reżyser reprezentacji Polski. Nikola Grbić wysłał talentowi jasny sygnał