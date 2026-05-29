Iga Świątek włączyła wyższy bieg. Zaskakujące losy meczu Polek

To było święto polskiego tenisa w stolicy Francji. Niezależnie od tego, która z zawodniczek ostatecznie miała zwyciężyć, sam fakt, że dwie Polki zmierzyły się w III rundzie na kortach im. Rolanda Garrosa, robiło duże wrażenie.

Polski mecz dla Igi Świątek. Magda Linette wyeliminowana

Nie jest tajemnicą, że Iga Świątek akurat na paryskiej mączce, czuje się wyjątkowo dobrze. Szczególnym miejscem dla najlepszej polskiej tenisistki jest kort centralny. Właśnie na nim czterokrotnie wygrywała RG, zostając okrzykniętą Królową Paryża. Królem jest za to Rafael Nadal, czyli absolutna legenda – co tylko pokazuje, o jakiej skali klasy sportowej mowa u Świątek.

Linette do starcia z numerem 3 na świecie podchodziła bez większej presji. Poznanianka w sezonie 2026 ograła już swoją bardziej utytułowaną rodaczkę, sprawiając wielką niespodziankę podczas turnieju WTA 1000 w Miami. Tamten wynik na Florydzie miał zresztą dużo poważniejsze konsekwencje – Świątek niedługo później zwolniła trenera. Wim Fissette został zastąpiony przez Francisco Roiga i to właśnie z Hiszpanem Polka pojawiła się na RG 2026.

Jak wyglądał mecz III rundy w Paryżu pomiędzy Świątek a Linette? Zaczęło się bardzo dobrze dla bardziej doświadczonej z Polek. Linette po dwóch gemach prowadziła 2:0 z przełamaniem serwisu Świątek. Na odpowiedź faworytki starcia nie trzeba było jednak długo czekać. Świątek opanowała nerwy, zaczęła wywierać presję na rywalce i po kilkunastu kolejnych minutach było już 3:2 dla numeru 3 w turniejowej drabince. Linette odgryzła się przełamaniem (3:3), co więcej, wyszła na prowadzenie 4:3. Świątek wykorzystała jednak moment słabości tenisistki z Poznania i zgarnęła kluczowe przełamanie w dziewiątym gemie. Najpierw zrobiło się 5:4, a następnie przy swoim serwisie Świątek zakończyła partię (6:4) po 40 minutach gry.

Inny scenariusz miał drugi set. Świątek, będąca na fali wznoszącej, wyszła najpierw na prowadzenie 2:0, a następnie 4:1, z zapasem dwóch przełamań. Linette nie poddała się jednak napierającej rywalce, wyprowadzając cios w postaci przełamania powrotnego. Poznanianka zminimalizowała przewagę Świątek kolejnym wygranym gemem (4:3) i ambitnie próbowała zawalczyć o wyrównanie. Przy 30:30 w ósmym gemie i serwisie rodaczki, Linette popełniła jednak dwa własne błędy. Ryzyko tym razem się nie opłaciło i Świątek wyszła na prowadzenie 5:3. To był klucz do zabezpieczenia dobrego rezultatu.

Ostatecznie Świątek wygrała 6:4 i 2:0 w setach. Linette nie można odmówić ambitnej walki, ciekawego tenisa i zmuszenia rodaczki do sporego wysiłku. Chwilami było to wręcz zaskakujące. Ostatecznie to jednak Świątek gra dalej. Polscy kibice mogą być za to zadowoleni z poziomu rywalizacji dwóch polskich tenisistek na głównej arenie im. Rolanda Garrosa.

W IV rundzie Świątek czeka kolejne trudne wyzwanie. Polka zmierzy się z Martą Kostiuk. Ukrainka jest w ostatnich tygodniach w świetnej dyspozycji, a w piątek (tj. 29 maja) wygrała w Paryżu swój 15 mecz sezonu z rzędu. Serię Kostiuk rozpoczęła... w Polsce, jeszcze podczas rozgrywek Billie Jean King Cup.

Zapowiada się zatem bardzo ciekawe starcie o dużą, wielkoszlemową stawkę.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

