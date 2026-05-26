Iga Świątek znów numerem 1 na świecie! Polka dokonała tego w Paryżu

Przypomnijmy, że Polka bezproblemowo uporała się ze swoją pierwszą przeszkodą w Paryżu. Iga Świątek pokonała bowiem w dwóch setach (6:1, 6:2) wschodzący talent – nastoletnią Australijkę Emerson Jones.

Awans polskiej tenisistki do II rundy turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa, okazał się w edycji 2026 szczególny. Dlaczego?

Tak Iga Świątek zapisała się w historii. Polka jest numerem 1

Jak się okazuje, dzięki wygranej w Paryżu, Świątek stała się pierwszą zawodniczką w tzw. Erze Open, która dotarła do II rund w turniejach Wielkiego Szlema – wygrywając kolejne 25 meczów z rzędu. Co ciekawe, wcześniej takiej sztuki dokonali tylko panowie – była ich trójka. Mowa o legendarnych nazwiska, tj. Jim Courier (w dekadzie 1990), Roger Federer (2010) i Novak Djoković (2010).

To dodatkowo pokazuje, o jakiej skali osiągnięcia Polki mowa.

Warto również dopisać, że wspomniana Era Open jest liczona w tenisie od 1968 roku. Wówczas rozpoczęło się bowiem w pełni profesjonalne zawodowstwo. Spośród pań, tylko Świątek zdołała zaliczyć tak imponującą serię – w trakcie jednej dekady – licząc od 2020 roku. A dodajmy, że licznik będzie dalej bił i wydaje się, że nie zatrzyma się zbyt szybko, jeśli mowa o możliwościach Polki w kontekście kolejnych, wielkoszlemowych wyzwań.

Kolejną rywalką Świątek podczas RG 2026 będzie Czeszka Sara Bejlek. Mowa o zawodniczce z 35. miejsca w rankingu WTA, więc z pewnością nie będzie to łatwe wyzwanie dla Polki.

Mecz Świątek – Bejlek zaplanowano na środę (tj. 27 maja), początek o godzinie 12:00.

Mecze RG 2026 są pokazywane na antenach Eurosportu, łącznie aż na czterech kanałach stacji. Dodatkowo internetowo rywalizacja jest dostępna za pośrednictwem platformy HBO Max. Rywalizacja w turnieju głównym zaplanowana jest od 24 maja do 7 czerwca.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

