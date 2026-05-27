Iga Świątek przeżyła prawdziwe piekło! Granica była bardzo blisko

Nie jest tajemnicą, że w Paryżu wielkoszlemowe granie przywitało uczestniczki i uczestników wyjątkowo gorącą aurą. W temperaturze powyżej 30 stopni, na korcie centralnym, dokładnie od godziny 12:00, pojawiły się w środę (tj. 27 maja) Iga Świątek i Sara Bejlek.

Polka i Czeszka musiały rywalizować nie tylko z tą po drugiej stronie siatki, ale radzić sobie z warunkami atmosferycznymi, które przypominały wręcz piekielne.

Roland Garros 2026: Koszmarne warunki w Paryżu. Iga Świątek gra dalej!

Choć pierwszy set Polka wygrała pewnie 6:2, sama partia trwała prawie 50 minut. Dlaczego? Bejlek to była jedna z największych „pułapek” w turniejowej drabince RG 2026. Choć Czeszka nie była rozstawiona, to do stolicy Paryża przyjechała, jako numer 35. na świecie. Rywalce Świątek nie można było odmówić woli walki. Obie tenisistki miały jednak ogromne problemy, trochę paradoksalne, bo z własnymi serwisami.

Efekt? Bejlek pierwszego gema serwisowego wygrała przy stanie 2:4 w drugim secie. Wcześniej Czeszka została przełamana aż sześciokrotnie. Świątek również nie mogła znaleźć odpowiedniej regularności serwisowej, dając się rywalce przełamać czterokrotnie w całym spotkaniu. Całościowo, choć nie brakowało długich i ciekawych wymian, jakościowo nie był to mecz z najwyższej półki.

Choć były i momenty błysku.

Wymowny było obrazek przy wspomnianym stanie 2:4 z perspektywy Czeszki, w drugim secie. Bejlek najpierw przełamała Świątek (3:4), po czym znów nie była w stanie obronić swojego serwisu i przegrała gem przy własnym podaniu... do zera (3:5). Co więcej, ostatni punkt był podwójnym błędem serwisowym Czeszki.

Takiego zapasu Polka już nie wypuściła z rąk, kończąc spotkanie wynikiem 6:2, 6:3 i wchodząc do III rundy RG 2026. Dla Świątek była to wygrana numer 20 w sezonie 2026.

Kolejną rywalką Polki będzie Jelena Ostapenko bądź... Magda Linette. Z jednej strony mowa o słynnym już koszmarze z Łotwy, bo Polka nie wygrała ani jednego spotkania właśnie z tą przeciwniczką.

Linette sensacyjnie ograła za to Świątek podczas ich ostatniego spotkania w Miami (WTA 1000). Tamta porażka okazała się też ostatnim starciem, w którym trenerem najlepszej polskiej tenisistki był Wim Fissette.

Mecze RG 2026 są pokazywane na antenach Eurosportu, łącznie aż na czterech kanałach stacji. Dodatkowo internetowo rywalizacja jest dostępna za pośrednictwem platformy HBO Max. Rywalizacja w turnieju głównym zaplanowana jest od 24 maja do 7 czerwca.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

