Iga Świątek ostro przed Roland Garros. „To co, jesteśmy niewolnikami?”

O czym dokładnie mowa? Iga Świątek została poproszona o odniesienie się do słów dyrektora turnieju w Dubaju. Na początku sezonu 2026 przyznał on, że zarówno Polka, jak i Białorusinka Aryna Sabalenka – powinny być surowo ukarane przez WTA.

Powód? Wycofanie się z turnieju obu tenisistek, co z perspektywy organizatorów wydarzenia, zdecydowanie zmniejsza prestiż – czyli zainteresowanie imprezą.

Iga Świątek mocno o absurdzie. Polka zajęła ważne stanowisko

W przeszłości wielokrotnie poruszane były kwestie zbyt napiętego terminarza, zarówno wśród tenisistek, jak i tenisistów.

Wspomniany dyrektor turnieju w Dubaju zasugerował, że Polka i Białorusinka powinny dostać np. karę odjęcia 500 punktów rankingowych. Ale to nie wszystko, w grę miałaby wchodzić również grzywny nałożone na zawodniczki.

Jaka była reakcja Świątek na te słowa, z perspektywy czasu? Polka zabrała głos przed startem turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa.

– Słyszałam o skargach, ale nie o karze, prawdopodobnie dlatego, że to trochę absurdalne (śmiech). Mamy prawo wycofać się w dowolnym momencie, kiedy chcemy. Szczerze nie widzę problemu. Jeśli nie jesteśmy w formie lub nie czujemy, że to odpowiedni czas dla nas na grę w turnieju… to co, jesteśmy niewolnikami? Mamy prawo decydować, więc nie widzę problemu. Dostajemy zero w rankingu. To już jest kara – oceniła polska tenisistka podczas konferencji prasowej w Paryżu.

Świątek swój pierwszy mecz podczas RG 2026 rozegra najprawdopodobniej w najbliższy poniedziałek (tj. 25 maja). Rywalką najlepszej polskiej tenisistki będzie mająca dopiero 18 lat Australijka Emerson Jones, która w światowym rankingu WTA zajmuje 136. miejsce.

Roland Garros 2026. Gdzie i kiedy oglądać turniej w Paryżu?

Warto przypomnieć, że wielkoszlemową imprezę w stolicy Francji czterokrotnie wygrywała Świątek. Polka pierwszy raz triumfowała w 2020 roku. Wówczas Świątek na dobre „przedstawiła się” szerszej publiczności.

Sukcesy w postaci wygranych na kortach im. Rolanda Garrosa najlepsza polska tenisistka powtarzała również w latach 2022, 2023 i 2024. W minionym sezonie Świątek dotarła do półfinału imprezy, przegrywając po trzysetowym pojedynku z Aryną Sabalenką. Białorusinka nie wygrała jednak pucharu w Paryżu, bo ten ostatecznie padł łupem Amerykanki Coco Gauff. Tenisistka z USA będzie zatem bronić mistrzowskiego tytułu.

Do listy sukcesów Świątek w Paryżu można również dopisać medal olimpijski, który Polka wywalczyła podczas igrzysk w 2024 roku. Choć „Królowa Paryża” była główną faworytką do złota IO, ostatecznie reprezentantka Polski sięgnęła po „pocieszenie” w postaci brązowego krążka. Spoglądając na historię, pierwszego tenisowego w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego – co z pewnością jest godne odnotowania.

Mecze RG 2026 są pokazywane na antenach Eurosportu, łącznie aż na czterech kanałach stacji. Dodatkowo internetowo rywalizacja jest dostępna za pośrednictwem platformy HBO Max. Rywalizacja w turnieju głównym zaplanowana jest od 24 maja do 7 czerwca.

