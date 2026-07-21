Nikola Grbić otwarcie o Ukraińcach. To z nimi Polacy zagrają w finałach!

Warto przypomnieć, że oba zespoły miały okazję zmierzyć się w trakcie turnieju towarzyskiego w Polsce. Podczas Silesia Cup, rozgrywanego w Sosnowcu i Katowicach, ostatecznie górą byli Polacy, wygrywając 3:1.

Mało kto podejrzewał, że do ponownego spotkania dojdzie kilka tygodni później, już na etapie ćwierćfinału VNL 2026.

Nikola Grbić o siatkarzach z Ukrainy. Ważne słowa trenera Polaków

Ukraińcy zajęli 7. miejsce w tabeli fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. Na swoim koncie nasi wschodni sąsiedzi zapisali siedem zwycięstw. Jak poszło Polakom? Pozycja wicelidera i 10 wygranych meczów. Z czego kapitalna seria dziewięciu wygranych z rzędu, która wywindowała zespół trenera Nikoli Grbicia na podium.

Jak selekcjoner reprezentacji Polski ocenia ćwierćfinałowego rywala? Z należytym szacunkiem.

– Musimy pamiętać, że oni wygrali cztery razy z rzędu w drugim turnieju. Oczywiście ten zespół wygląda inaczej, kiedy gra Płotnicki. To jest dla nich historyczny sukces i jestem pewien, że wszyscy będą grali swoją najlepszą siatkówkę. My też musimy to zrobić i starać się zagrać na naszym poziomie – ocenił trener Grbić w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim z Polsatu Sport.

Wspomniany Oleg Płotnicki, to największa gwiazda reprezentacji Ukrainy. Na co dzień kolega klubowy Kamila Semeniuka z Perugii, czyli dwukrotnie z rzędu najlepszej drużyny Ligi Mistrzów (2025 i 2026). Z pewnością na uwagę zasługują również świetnie znani z występów w PlusLidze, atakujący Wasyl Tupczij oraz środkowy Jurij Semeniuk.

VNL 2026: Gdzie i kiedy reprezentacja Polski zagra w finałach?

Warto przypomnieć, że polscy siatkarze bronią tytułu zdobytego przed rokiem (2025). Turniej finałowy Ligi Narodów ponownie zostanie rozegranych w Chinach, konkretniej w Ningbo. Rywalem reprezentacji Polski w ćwierćfinale będzie Ukraina, prowadzona przez eks-selekcjonera Polaków, Raula Lozano.

Mecz Polska – Ukraina odbędzie się 30 lipca (tj. czwartek), o godzinie 13:30 polskiego czasu. Zwycięzca tej rywalizacji trafi do półfinału z wygranym z ćwierćfinałowej pary Słowenia – Turcja.

Transmisje z rozgrywek Ligi Narodów są przeprowadzane na antenach Polsatu Sport. Internetowo można skorzystać m.in. z platformy Polsat Box Go. Turniej finałowy VNL 2026 w Ningbo zaplanowano od 29 lipca do 2 sierpnia.

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